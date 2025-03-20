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عربي-دولي
عراقجي: لن نتفاوض تحت التهديد.. وردّنا على ترامب قريبًا
Lebanon 24
20-03-2025
|
08:32
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أعلن
وزير الخارجية
الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده سترد على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن الرد سيتم عبر القنوات المناسبة.
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وأوضح عراقجي أن الرسالة تضمنت تهديدات إلى جانب بعض الإشارات إلى فرص محتملة، مشددًا على أن إيران تدرس جميع جوانبها بعناية.
وأضاف عراقجي، في تصريحات نقلتها
وكالة
"مهر" الإيرانية، أن "إيران لن تتفاوض بشكل مباشر تحت الضغوط والتهديدات وتشديد العقوبات"، موضحًا أن الرد سيتم في الوقت المناسب، مع الأخذ بعين الاعتبار شهر رمضان وعيد النوروز.
وأشار إلى أن العام المقبل سيكون "صعبًا ومهمًا ومعقدًا"، مؤكدًا استعداد بلاده لأي مواجهة عسكرية، رغم أنها لا تسعى للحرب.
من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أنه لا توجد خطط حالية للكشف عن محتوى الرسالة، وأن الرد سيتم "في الوقت والطريقة المناسبين".
في السياق ذاته، كشف موقع "أكسيوس" أن رسالة ترامب، الموجهة إلى المرشد
الأعلى
الإيراني علي خامنئي، تضمنت مهلة شهرين للتوصل إلى
اتفاق
نووي جديد، مشيرًا إلى أن احتمالية العمل العسكري الأميركي أو
الإسرائيلي
ضد المنشآت النووية الإيرانية ستزداد في حال رفضت إيران المبادرة وامتنعت عن التفاوض. (ارم نيوز)
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