Advertisement

عربي-دولي

بالصور.. الأمن السوري يعثر على مستودع ذخائر في حمص

Lebanon 24
20-03-2025 | 15:39
A-
A+
Doc-P-1336210-638781037517613002.png
Doc-P-1336210-638781037517613002.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن إدارة الأمن العام السوري في محافظة حمص ضبطت مستودع ذخائر في منطقة "كفر عبد" بريف المدينة.
Advertisement

وقالت القناة التلفزيونية على منصة "تلغرام": إن المستودع يحتوي على صواريخ ورشاشات ثقيلة.

وأشارت إلى أن هذا المستودع هو الثالث الذي يتم العثور عليه في القرية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
مواضيع ذات صلة
الداخلية السورية: قوات الأمن العام ضبطت مستودعا يحتوي على أسلحة وذخائر هاون وصادرت محتوياته بمنطقة كفر عبد بريف حمص الشمالي
lebanon 24
21/03/2025 02:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: تدمير مستودع ذخيرة لحزب الله داخل حدود لبنان بقصف مدفعي سوري
lebanon 24
21/03/2025 02:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: دمرنا مستودع ذخيرة ومنشأة للدفاع الجوي في ميكولايف بأوكرانيا
lebanon 24
21/03/2025 02:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الأمن السورية تتعرض لكمين من مجموعة من قوات النظام على طريق طرطوس - حمص (الحدث)
lebanon 24
21/03/2025 02:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:51 | 2025-03-20
17:44 | 2025-03-20
17:29 | 2025-03-20
17:15 | 2025-03-20
17:06 | 2025-03-20
17:06 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24