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عربي-دولي
بالصور.. الأمن السوري يعثر على مستودع ذخائر في حمص
Lebanon 24
20-03-2025
|
15:39
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أفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن إدارة الأمن العام السوري في
محافظة
حمص ضبطت مستودع ذخائر في منطقة "كفر عبد" بريف
المدينة
.
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وقالت
القناة
التلفزيونية على منصة "تلغرام": إن المستودع يحتوي على صواريخ ورشاشات ثقيلة.
وأشارت إلى أن هذا المستودع هو الثالث الذي يتم العثور عليه في القرية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
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