بالصور.. الأمن السوري يعثر على مستودع ذخائر في حمص

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وقالت التلفزيونية على منصة "تلغرام": إن المستودع يحتوي على صواريخ ورشاشات ثقيلة.وأشارت إلى أن هذا المستودع هو الثالث الذي يتم العثور عليه في القرية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.