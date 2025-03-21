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نجل نتنياهو: هل نسي بار من هو صاحب السلطة في أميركا؟

Lebanon 24
21-03-2025 | 00:52
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اتهم نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير نتنياهو، الجمعة، رئيس "الشاباك" المقال رونين بار، بمحاولة تنفيذ انقلاب في إسرائيل "على غرار دول العالم الثالث" وفق تعبيره.
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وكتب يائير نتنياهو، على مواقع التواصل الاجتماعي أن "رونين بار يحاول تنفيذ انقلاب من خلال منظمة مسلحة تشبه دول العالم الثالث في أفريقيا" بحسب قوله.

وأضاف متسائلا: "في أي فيلم يعيش؟ هل نسي هو رونين بار وأصدقاؤه في "الدولة العميقة" من هو صاحب السلطة في أميركا؟ "يجب عليهم الخروج من الفيلم الذي يعيشون فيه" بحسب تعبيره.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت على إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، في اجتماع مساء أمس الخميس، بينما قرر بار عدم الحضور. (ارم)
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