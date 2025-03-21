نجل نتنياهو: هل نسي بار من هو صاحب السلطة في أميركا؟

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وكتب يائير ، على أن "رونين بار تنفيذ انقلاب من خلال مسلحة تشبه دول العالم الثالث في أفريقيا" بحسب قوله.وأضاف متسائلا: "في أي فيلم يعيش؟ هل نسي هو رونين بار وأصدقاؤه في "الدولة العميقة" من هو صاحب السلطة في أميركا؟ "يجب عليهم الخروج من الفيلم الذي يعيشون فيه" بحسب تعبيره.وكانت الحكومة وافقت على إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، في اجتماع مساء أمس الخميس، بينما قرر بار عدم الحضور. (ارم)