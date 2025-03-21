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عربي-دولي

خطر يحيط بـ "نتنياهو".. مسؤول أمني إسرائيلي سابق يُحذر!

Lebanon 24
21-03-2025 | 13:30
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ألمح مسؤول إسرائيلي سابق في جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" إلى احتمالية اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على يد "الشاباك".
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ونقل موقع "srugim" الاسرائيلي، عن عاميت آسا المسؤول السابق بجهاز "الشاباك" إشارته إلى ضرورة الشعور بالقلق من أن رونين بار رئيس "الشاباك" الذي أعلن نتنياهو إقالته، يقف على رأس منظمة مسلحة قوية تعمل حول رئيس الوزراء نفسه.

وقال المسؤول الإسرائيلي السابق خلال مداخلة على محطة "غيل إسرائيل" التلفزيونية يوم الجمعة: "من الناحية النظرية، ينبغي أن نشعر بالقلق من أن رونين بار هو على رأس منظمة مسلحة قوية تعمل حول رئيس الوزراء.. على المستوى العملي لا أعتقد أنه سيتلقى أمرا يمنع إقالته بالقوة".

وتابع عاميت آسا قائلا: "إن الخطر على نتنياهو ليس من الشاباك بأكمله، فمن الممكن جدا في هذه الأجواء المضطربة الآن أن يتم الدفع بشخص ما على المستوى الشخصي إلى القيام بعمل متطرف".

وأفاد عاميت آسا: "الخطر الأكبر اليوم يتمثل في تفكير أحدهم وفقا لرأي رونين بار، الذي يصدر الأوامر ويقول: أنا أطيع رئيس الشاباك لا رئيس الوزراء".

وصرح بأنه يجب وضع هذا في الاعتبار دائما، ومحذرا بشكل خاص المحيطين برئيس الوزراء.
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