خطر يحيط بـ "نتنياهو".. مسؤول أمني إسرائيلي سابق يُحذر!

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ونقل موقع "srugim" الاسرائيلي، عن عاميت آسا المسؤول السابق بجهاز "الشاباك" إشارته إلى ضرورة الشعور بالقلق من أن رونين بار رئيس "الشاباك" الذي أعلن إقالته، يقف على رأس مسلحة قوية تعمل حول رئيس الوزراء نفسه.وقال المسؤول السابق خلال مداخلة على محطة "غيل إسرائيل" التلفزيونية يوم الجمعة: "من الناحية النظرية، ينبغي أن نشعر بالقلق من أن رونين بار هو على رأس مسلحة قوية تعمل حول رئيس الوزراء.. على المستوى العملي لا أعتقد أنه سيتلقى أمرا يمنع إقالته بالقوة".وتابع عاميت آسا قائلا: "إن الخطر على ليس من الشاباك بأكمله، فمن الممكن جدا في هذه الأجواء المضطربة الآن أن يتم الدفع ما على المستوى الشخصي إلى القيام بعمل متطرف".وأفاد عاميت آسا: "الخطر الأكبر اليوم يتمثل في تفكير أحدهم وفقا لرأي رونين بار، الذي يصدر الأوامر ويقول: أنا أطيع رئيس الشاباك لا رئيس الوزراء".وصرح بأنه يجب وضع هذا في الاعتبار دائما، ومحذرا بشكل خاص المحيطين برئيس الوزراء.