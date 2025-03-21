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عربي-دولي

عن نووي إيران.. هذا ما أبلغته إسرائيل للولايات المتحدة

Lebanon 24
21-03-2025 | 16:24
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قالت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تسعى لإبلاغ الولايات المتحدة بأنها لا يمكنها غض الطرف عن امتلاك إيران للسلاح النووي.
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وذكر مصدر عسكري إسرائيلي أن هدف بلاده "هو توعية ترامب بأن إيران على وشك امتلاك قنبلة نووية ولا يمكننا غض الطرف عن ذلك".

وكان موقع أكسيوس قد ذكر، يوم الخميس، أن محادثات إسرائيلية أميركية بشأن الملف النووي الإيراني ستعقد الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.
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