عن نووي إيران.. هذا ما أبلغته إسرائيل للولايات المتحدة

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وذكر مصدر عسكري إسرائيلي أن هدف بلاده "هو توعية بأن على وشك امتلاك قنبلة نووية ولا يمكننا غض الطرف عن ذلك".وكان موقع أكسيوس قد ذكر، يوم الخميس، أن محادثات إسرائيلية أميركية بشأن الملف النووي ستعقد الأسبوع المقبل في .