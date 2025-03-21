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عربي-دولي

ترمب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط في تصعيد ضد الحوثيين

Lebanon 24
21-03-2025 | 19:38
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أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن "الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط في تصعيد ضد الحوثيين".
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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، قولهم إن وزير الدفاع أمر مجموعة حاملة الطائرات هاري إس ترومان بالبحر الأحمر بتمديد انتشارها لشهر.
وذكرت أنّه "من المقرّر أن تنضم حاملة الطائرات كارل فينسون والمدمّرات المرافقة لها إلى المجموعة خلال أسابيع".
 
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