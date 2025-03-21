ترمب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط في تصعيد ضد الحوثيين

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أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن "الرئيس الأميركي ترمب سيرسل حاملة طائرات ثانية إلى في تصعيد ضد الحوثيين".ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، قولهم إن أمر مجموعة حاملة الطائرات هاري إس ترومان بالبحر بتمديد انتشارها لشهر.وذكرت أنّه "من المقرّر أن تنضم حاملة الطائرات كارل فينسون والمدمّرات المرافقة لها إلى المجموعة خلال أسابيع".