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عربي-دولي
مصر تطرح مقترحا جديدا لوقف حرب غزة.. وهذه تفاصيله
Lebanon 24
24-03-2025
|
04:56
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ذكر مسؤولان أن مصر طرحت مقترحا جديدا، لمحاولة إعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى مساره، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
وقال مسؤول
مصري
إن حماس ستفرج عن 5 رهائن أحياء، من بينهم مواطن أميركي إسرائيلي، مقابل سماح
إسرائيل
بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار لمدة أسبوع.
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كما ستفرج
إسرائيل
عن مئات الأسرى
الفلسطينيين
في تلك المرحلة.
وقال مسؤول في حماس إن الحركة "ردت بإيجابية" على المقترح، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وتحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما غير مخولين بإطلاع وسائل الإعلام على المحادثات المغلقة.
وخرقت
إسرائيل
وقف إطلاق النار القائم الأسبوع الماضي، حيث شنت موجة مفاجئة من الهجمات الجوية العنيفة أسفرت عن مقتل مئات
الفلسطينيين
.
وكانت
إسرائيل
رفضت استئناف
اتفاق
وقف إطلاق النار ودخول المرحلة الثانية منه، وهو ما أصرت عليه حماس.
وأيدت
إسرائيل
مقترحات لتعديل
الاتفاق
بهدف إطلاق سراح المزيد من الرهائن، قبل بدء المحادثات بشأن وقف إطلاق النار الدائم، التي كان من المفترض أن تبدأ في أوائل آذار الجاري.
وقالت حماس إنها ستفرج فقط عن الـ59 رهينة المتبقين، الذين يعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة، مقابل الإفراج عن مئات السجناء
الفلسطينيين
ووقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة. (سكاي نيوز)
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