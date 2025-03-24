Advertisement

عربي-دولي

مصر تطرح مقترحا جديدا لوقف حرب غزة.. وهذه تفاصيله

Lebanon 24
24-03-2025 | 04:56
A-
A+
Doc-P-1337719-638784107461766761.jpg
Doc-P-1337719-638784107461766761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر مسؤولان أن مصر طرحت مقترحا جديدا، لمحاولة إعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى مساره، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".


وقال مسؤول مصري إن حماس ستفرج عن 5 رهائن أحياء، من بينهم مواطن أميركي إسرائيلي، مقابل سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار لمدة أسبوع.
Advertisement

كما ستفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين في تلك المرحلة.

وقال مسؤول في حماس إن الحركة "ردت بإيجابية" على المقترح، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
 

وتحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما غير مخولين بإطلاع وسائل الإعلام على المحادثات المغلقة.

وخرقت إسرائيل وقف إطلاق النار القائم الأسبوع الماضي، حيث شنت موجة مفاجئة من الهجمات الجوية العنيفة أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين.

وكانت إسرائيل رفضت استئناف اتفاق وقف إطلاق النار ودخول المرحلة الثانية منه، وهو ما أصرت عليه حماس.

وأيدت إسرائيل مقترحات لتعديل الاتفاق بهدف إطلاق سراح المزيد من الرهائن، قبل بدء المحادثات بشأن وقف إطلاق النار الدائم، التي كان من المفترض أن تبدأ في أوائل آذار الجاري.

وقالت حماس إنها ستفرج فقط عن الـ59 رهينة المتبقين، الذين يعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين ووقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
مصر قدمت مقترحا للإفراج عن الأسرى ووقف النار في غزة (العربية)
lebanon 24
24/03/2025 13:29:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ب عن مسؤول مصري: القاهرة قدمت مقترحا جديدا لوقف النار بغزة
lebanon 24
24/03/2025 13:29:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ب عن مسؤول بحماس: الحركة ردت بإيجابية على مقترح مصر الجديد بشأن غزة
lebanon 24
24/03/2025 13:29:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر قدّمت مقترحاً للإفراج عن الأسرى ووقف النار في غزة والمقترح يتضمّن دخول المساعدات إلى القطاع والحصول على معلومات عن أوضاع الأسرى
lebanon 24
24/03/2025 13:29:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:16 | 2025-03-24
07:09 | 2025-03-24
06:53 | 2025-03-24
06:30 | 2025-03-24
06:24 | 2025-03-24
06:20 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24