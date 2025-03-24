مصر تطرح مقترحا جديدا لوقف حرب غزة.. وهذه تفاصيله

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ذكر مسؤولان أن مصر طرحت مقترحا جديدا، لمحاولة إعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى مساره، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".وقال مسؤول إن حماس ستفرج عن 5 رهائن أحياء، من بينهم مواطن أميركي إسرائيلي، مقابل سماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار لمدة أسبوع.كما ستفرج عن مئات الأسرى في تلك المرحلة.وقال مسؤول في حماس إن الحركة "ردت بإيجابية" على المقترح، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.وتحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما غير مخولين بإطلاع وسائل الإعلام على المحادثات المغلقة.وخرقت وقف إطلاق النار القائم الأسبوع الماضي، حيث شنت موجة مفاجئة من الهجمات الجوية العنيفة أسفرت عن مقتل مئات .وكانت رفضت استئناف وقف إطلاق النار ودخول المرحلة الثانية منه، وهو ما أصرت عليه حماس.وأيدت مقترحات لتعديل بهدف إطلاق سراح المزيد من الرهائن، قبل بدء المحادثات بشأن وقف إطلاق النار الدائم، التي كان من المفترض أن تبدأ في أوائل آذار الجاري.وقالت حماس إنها ستفرج فقط عن الـ59 رهينة المتبقين، الذين يعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة، مقابل الإفراج عن مئات السجناء ووقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة. (سكاي نيوز)