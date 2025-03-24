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عربي-دولي
برلين: الاستيطان الإسرائيلي يعرقل حل الدولتين
Lebanon 24
24-03-2025
|
11:13
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انتقدت
وزارة الخارجية
الألمانية، الحكومة
الإسرائيلية
، بسبب قرارها الاعتراف بـ13 مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعرقل حل الدولتين.
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وأعربت برلين عن رفضها لسياسة الاستيطان
الإسرائيلية
، مشيرة إلى أنها تخالف
القانون
الدولي وتمنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
كما أدانت الخارجية الألمانية الإجراءات
الإسرائيلية
في قطاع غزة، معبرة عن قلقها من إنشاء
هيئة
تهدف إلى "الخروج الطوعي" للفلسطينيين، واعتبرت أن أي محاولة لترحيل سكان غزة بشكل دائم "غير مقبولة ويجب إدانتها".
ودعت
الوزارة
الحكومة
الإسرائيلية
إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرة من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، خصوصًا بعد استئناف العمليات
العسكرية
وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
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