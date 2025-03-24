برلين: الاستيطان الإسرائيلي يعرقل حل الدولتين

انتقدت الألمانية، الحكومة ، بسبب قرارها الاعتراف بـ13 مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعرقل حل الدولتين.

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وأعربت برلين عن رفضها لسياسة الاستيطان ، مشيرة إلى أنها تخالف الدولي وتمنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.



كما أدانت الخارجية الألمانية الإجراءات في قطاع غزة، معبرة عن قلقها من إنشاء تهدف إلى "الخروج الطوعي" للفلسطينيين، واعتبرت أن أي محاولة لترحيل سكان غزة بشكل دائم "غير مقبولة ويجب إدانتها".



ودعت الحكومة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرة من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، خصوصًا بعد استئناف العمليات وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.