رسميًا.. إسرائيل توافق على مقترح لتسهيل تهجير الفلسطينيين من غزة

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وقال وزير ، بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على اقتراح وزير يسرائيل كاتس لتنظيم "النقل الطوعي لسكان غزة الراغبين في الانتقال إلى دول ثالثة، وفقا للقانون والدولي، ووفقا لرؤية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب"، حسب تعبيره. وافق مجلس الوزراء الأمني على مقترح مثير للجدل لتسهيل هجرة الفلسطينيين من غزة، في خطوة يحذر المنتقدون من أنها قد ترقى إلى مستوى التطهير العرقي.وقال وزير ، بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على اقتراح وزير يسرائيل كاتس لتنظيم "النقل الطوعي لسكان غزة الراغبين في الانتقال إلى دول ثالثة، وفقا للقانون والدولي، ووفقا لرؤية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب"، حسب تعبيره.

من جانبها، قالت متحدثة باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن ستنشئ إدارة جديدة لتسهيل "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة.



وأضافت المتحدثة أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على اقتراح من جانب وزير يسرائيل كاتس، بإنشاء هيئة مكلفة "بإلإعداد للمغادرة الطوعية لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة بطريقة آمنة وخاضعة للمراقبة".



ولفتت المتحدثة إلى أن الإدارة الجديدة سيتم وضعها تحت سيطرة وزارة .



وأشارت إلى أنّه "يجب السماح للراغبين في مغادرة قطاع غزة المحاصر، بالقيام بذلك بما يتوافق مع والدولي، وبما يتماشى مع رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب".