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عربي-دولي
رسميًا.. إسرائيل توافق على مقترح لتسهيل تهجير الفلسطينيين من غزة
Lebanon 24
24-03-2025
|
11:16
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وافق مجلس الوزراء الأمني
الإسرائيلي
على مقترح مثير للجدل لتسهيل هجرة الفلسطينيين من غزة، في خطوة يحذر المنتقدون من أنها قد ترقى إلى مستوى التطهير العرقي.
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وقال وزير
المالية
الإسرائيلي
، بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على اقتراح وزير
الدفاع
يسرائيل كاتس لتنظيم "النقل الطوعي لسكان غزة الراغبين في الانتقال إلى دول ثالثة، وفقا للقانون
الإسرائيلي
والدولي، ووفقا لرؤية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب"، حسب تعبيره.
من جانبها، قالت متحدثة باسم رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن
إسرائيل
ستنشئ إدارة جديدة لتسهيل "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأضافت المتحدثة أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على اقتراح من جانب وزير
الدفاع
يسرائيل كاتس، بإنشاء هيئة مكلفة "بإلإعداد للمغادرة الطوعية لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة بطريقة آمنة وخاضعة للمراقبة".
ولفتت المتحدثة إلى أن الإدارة الجديدة سيتم وضعها تحت سيطرة وزارة
الدفاع
.
وأشارت إلى أنّه "يجب السماح للراغبين في مغادرة قطاع غزة المحاصر، بالقيام بذلك بما يتوافق مع
القانون
الإسرائيلي
والدولي، وبما يتماشى مع رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
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