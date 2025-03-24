"شاهدنا الموت".. رسالة من جنديين إسرائيليين أسيرين إلى نتنياهو (فيديو)

أعز الله المقاومة التي تذل الاحتلال، وقد أحسنت حين أعطت لكل أسير صهيوني رقما، وأظهرتهم بهذا الشكل المنكسر، كاشفة عن نفاق من أفرج عنهم من الأسرى السابقين الذين تنكروا لرفاقهم في الأسر، وعن إجرام حكومتهم التي لا تسمح لهم بالحديث، بينما تتاجر بقضيتهم في كل أصقاع العالم المنافق. pic.twitter.com/R9zIENauWn — يونس أبو جراد (@YunusAbujarad) March 24, 2025 Advertisement

وظهر في تحت عنوان "أخبرهم يا أوهاد"! أسيران إسرائيليان، وتحدث كلاهما برقم أنا الأسير رقم 21، والثاني أنا الأسير رقم 22.وقال الجنديان: "أنا الأسير رقم 21 وأنا الأسير رقم 22، حتى أمس كان اسم وهوية وكان عندي أمل، واليوم أنا مجرد رقم فقط".وأضافا: "نريد منكم أن تعلموا أن حماس لم تطلب منا الخروج لنقول ما سنقوله في هذا ، وهذه ليس حربا نفسية، ونحن توسلنا أن نخرج للكلام، وأرجو أن تسمعوا صوتنا".وتابعا: "قبل سريان وقف إطلاق النار كانت المعابر مغلقة، والوضع المعيشي صعب، وتقريبا لم يصلنا طعام ولا يوجد مكان آمن".وذكرا أنه "عندما بدأت الصفقة وتم فتح المعابر، مقاتلو حماس اهتموا بنا، وبدأنا نشعر بالوضع الجيد، وتخلصنا من الجوع وبدأنا نتنفس الهواء الطلق، ولكن تلقينا الضربة الصعبة في 18 بعد عودة الحرب على غزة".وأكدا أن "عودة للهجوم من شأنها أن تؤدي إلى نهايتنا، وأمس في هجوم إسرائيلي شاهدنا الموت بعيوننا، وكنا في أقرب لحظة من الموت".ووجها رسالتهما إلى الحكومة، بالقول: "كفى تكميما للأفواه يا حكومة، كفى كفى كفى، على الأسرى المفرج عنهم وكانوا معنا أن يخرجوا للحديث وشرح أوضاعنا".كما وجها رسالتهما إلى "أوهاد" بالقول: "أنت كنت معنا في الأسر قبل الإفراج عنك بالتبادل، أخبر الجميع ماذا نعاني، اشرح لهم كم هو صعب البقاء هنا كل يوم بدون عائلاتنا، أخبرهم يا "أوهاد".يذكر أن الأسير أوهاد تم إطلاق سراحه في المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأقصى، التي بدأت في 19 كانون الثاني الماضي عقب بدء وقف إطلاق النار في غزة.