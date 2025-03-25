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عربي-دولي

الأردن ينفي تقديم اقتراح لإخراج فلسطينيين من غزة

Lebanon 24
25-03-2025 | 08:59
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أكد الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن بلاده لم تقدم أي مقترح لإخراج فلسطينيين من قطاع غزة، نافيًا صحة الادعاءات التي تحدثت عن ذلك.  
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وأوضح المومني خلال مؤتمر صحفي أن ما تم تداوله بهذا الشأن هو اتهام كاذب وغير صحيح، مشددًا على أن السياسة الأردنية ثابتة في دعم بقاء الفلسطينيين في أرضهم ورفض أي شكل من أشكال التهجير.  

كما أكد أن الأردن يواصل جهوده لدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وفق حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.  

وكان موقع "ميدل إيست آي" البريطاني قد نشر تقريرًا زعم فيه أن الأردن اقترح خطة لإبعاد 3 آلاف عنصر من حركة حماس وجناحها العسكري، كتائب القسام، من قطاع غزة، ضمن محاولة لإنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر.  

ونقل الموقع عن مصادر أميركية وفلسطينية أن المقترح يشمل إبعاد قادة في الجناح العسكري للحركة، إلى جانب أعضاء آخرين، وهو ما نفته الحكومة الأردنية بشكل قاطع. (روسيا اليوم)
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