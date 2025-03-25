زيلينسكي أمام "كرملين يحترق".. صورة تُثير غضب روسيا!

أثار نشر مجلة "تايم" صورة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام لوحة تظهر الكرملين يحترق غضب موسكو.



ونقلت "تاس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله عن الصورة التي نشرتها المجلة الأميركية: "هذا ربما يوضح بشكل التطوّر الفكري والحالة للذين يتموضعون لمثل هذه الصور".



ووصفت المجلة تقريرها بأنه "نظرة حصرية" على "المرحلة الأخيرة" للحرب في أوكرانيا.

ويقال إن اللوحة التي تحمل اسم "حلم" للفنان الجورجي ساندرو أنتادزي التي رسمها عام 2022 ما يرمز بالنسبة لزيلينسكي للانتصار التي بدأت مع منذ أكثر من ثلاثة أعوام. (العربية)