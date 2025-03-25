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عربي-دولي

زيلينسكي أمام "كرملين يحترق".. صورة تُثير غضب روسيا!

Lebanon 24
25-03-2025 | 11:14
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أثار نشر مجلة "تايم" صورة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام لوحة تظهر الكرملين يحترق غضب موسكو.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله عن الصورة التي نشرتها المجلة الأميركية: "هذا ربما يوضح بشكل أفضل التطوّر الفكري والحالة الداخلية للذين يتموضعون لمثل هذه الصور".

ووصفت المجلة تقريرها بأنه "نظرة حصرية" على "المرحلة الأخيرة" للحرب في أوكرانيا.
 
ويقال إن اللوحة التي تحمل اسم "حلم" للفنان الجورجي ساندرو أنتادزي التي رسمها عام 2022 أفضل ما يرمز بالنسبة لزيلينسكي للانتصار في الحرب التي بدأت مع روسيا منذ أكثر من ثلاثة أعوام. (العربية)
 
 
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