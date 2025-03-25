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تحقيق يكشف.. هذا عدد مسلحي "حماس" الذين دخلوا غلاف غزة

Lebanon 24
25-03-2025 | 12:56
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أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي أن تحقيقا للجيش في أحداث 7 تشرين الاول كشف تسلل أكثر من 5 آلاف مسلح من غزة إلى بلدات الغلاف على 3 دفعات.
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وقال الموقع أنّ قائدا بالجيش الإسرائيلي قال لسكان كيبوتس نيريم إن الجيش ظن أن حماس لا تريد الحرب وأنها قد ردعت.

وحسب ما نقل الموقع فإنّ قادة بالجيش قالوا إن فرقة غزة جرى إخضاعها صباح 7 تشرين الاول وحماس كانت تستعد لهذا الهجوم.

وأضاف التحقيق أن قادة بالجيش قالوا إنهم لم يتحركوا لأنهم لم يرغبوا في دخول حرب كل بضعة أشهر.

ونقل الموقع أن قادة الجيش الإسرائيلي عرضوا التحقيق على سكان نيريم وقالوا إنهم فشلوا بالدفاع عنهم ويتحملون المسؤولية.

أضاف:" قادة الجيش أكدوا أن مفاهيم الدفاع يوم 7 تشرين الثاني كانت خاطئة وأن الجيش فشل في الدفاع عن سكان غلاف غزة".
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