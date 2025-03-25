تحقيق يكشف.. هذا عدد مسلحي "حماس" الذين دخلوا غلاف غزة

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أفاد موقع "واللا" أن تحقيقا للجيش في أحداث 7 تشرين الاول كشف تسلل أكثر من 5 آلاف مسلح من غزة إلى بلدات الغلاف على 3 دفعات.وقال الموقع أنّ قائدا بالجيش قال لسكان كيبوتس نيريم إن الجيش ظن أن لا تريد الحرب وأنها قد ردعت.وحسب ما نقل الموقع فإنّ قادة بالجيش قالوا إن غزة جرى إخضاعها صباح 7 تشرين الاول وحماس كانت تستعد لهذا الهجوم.وأضاف أن قادة بالجيش قالوا إنهم لم يتحركوا لأنهم لم يرغبوا في دخول حرب كل بضعة أشهر.ونقل الموقع أن قادة الجيش عرضوا على سكان نيريم وقالوا إنهم فشلوا بالدفاع عنهم ويتحملون المسؤولية.أضاف:" قادة الجيش أكدوا أن مفاهيم يوم 7 تشرين الثاني كانت خاطئة وأن الجيش فشل في عن سكان غلاف غزة".