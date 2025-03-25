مئات القتلى في قصف على سوق في دارفور... واتهامات للجيش

Advertisement

اتهمت مجموعة "محامو الطوارئ" التي توثق الانتهاكات السودانية، الثلاثاء، الجيش بتنفيذ قصف دام على شمال إقليم دارفور، في ضربة يمكن أن تكون من الأكثر حصدا للضحايا منذ بدء النزاع قبل سنتين.وذكرت مجموعة المحامين المتطوعين المؤيدة للديموقراطية في بيان أن القصف "طال منطقة مكتظة بالمدنيين"، مشيرا الى استهدافه سوقا في مدينة طرة شمال إقليم دارفور غرب السودان، "وأدى إلى مقتل المئات من المدنيين وإصابة العشرات بجروح خطيرة".ووصف القصف بأنه عشوائي ويشكل انتهاكا صارخا لقواعد الدولي الإنساني ويعد جريمة حرب ممنهجة".وقال متحدث باسم "محامو الطوارىء" لوكالة فرانس برس إن المجموعة لم تتمكن بعد من تأكيد عدد محدد للقتلى "بسبب العدد الكبير من الجثث المتفحمة التي يجري حصرها". (سكاي نيوز)