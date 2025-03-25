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عربي-دولي

مئات القتلى في قصف على سوق في دارفور... واتهامات للجيش

Lebanon 24
25-03-2025 | 14:55
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اتهمت مجموعة "محامو الطوارئ" التي توثق الانتهاكات في الحرب السودانية، الثلاثاء، الجيش بتنفيذ قصف دام على شمال إقليم دارفور، في ضربة يمكن أن تكون من الأكثر حصدا للضحايا منذ بدء النزاع قبل سنتين.
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وذكرت مجموعة المحامين المتطوعين المؤيدة للديموقراطية في بيان أن القصف "طال منطقة مكتظة بالمدنيين"، مشيرا الى استهدافه سوقا في مدينة طرة شمال إقليم دارفور غرب السودان، "وأدى إلى مقتل المئات من المدنيين وإصابة العشرات بجروح خطيرة".

ووصف البيان القصف بأنه عشوائي ويشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني ويعد جريمة حرب ممنهجة".

وقال متحدث باسم "محامو الطوارىء" لوكالة فرانس برس إن المجموعة لم تتمكن بعد من تأكيد عدد محدد للقتلى "بسبب العدد الكبير من الجثث المتفحمة التي يجري حصرها". (سكاي نيوز)
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