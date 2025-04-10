تصعيد جديد.. واشنطن تفرض رسومًا قياسية على الواردات الصينية

Advertisement

وأكد مسؤول في لشبكة "CNBC" أن معدل الرسوم الجمركية على الواردات بلغ فعليا 145%.وأشارت الشبكة إلى أن الأمر التنفيذي الأخير للرئيس الأمريكي يرفع الرسوم الجمركية على من 84% إلى 125%.وهذا يضاف إلى رسوم جمركية بنسبة 20% فرضها سابقا على ، وبررت هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى مكافحة توريد الفنتانيل.ودخلت أمس الأربعاء حيز التنفيذ الرسوم الجمركية الفردية التي فرضتها على الدول التي سجلت معها السلطات الأميركية أكبر العجوزات التجارية.