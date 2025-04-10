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إقتصاد

تصعيد جديد.. واشنطن تفرض رسومًا قياسية على الواردات الصينية

Lebanon 24
10-04-2025 | 12:50
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أفادت شبكة "CNBC" اليوم الخميس، بأن البيت الأبيض رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%.
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وأكد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "CNBC" أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية بلغ فعليا 145%.

وأشارت الشبكة إلى أن الأمر التنفيذي الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفع الرسوم الجمركية على بكين من 84% إلى 125%.

وهذا يضاف إلى رسوم جمركية بنسبة 20% فرضها ترامب سابقا على الصين، وبررت واشنطن هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى مكافحة توريد الفنتانيل.

ودخلت أمس الأربعاء حيز التنفيذ الرسوم الجمركية الفردية التي فرضتها الولايات المتحدة على الدول التي سجلت معها السلطات الأميركية أكبر العجوزات التجارية.
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