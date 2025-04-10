ترامب يشير إلى تقدم في محادثات غزة.. وإعادة الأسرى

قال الرئيس الأميركي ، اليوم الخميس، إن تقدماً يتحقق فيما يتعلق بإعادة الأسرى المحتجزين في ، وإن تتواصل مع وحركة .

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ولم يذكر تفاصيل أخرى بشأن المحادثات، وفق ما ذكرته "رويترز".



تأتي تصريحات الرئيس الأميركي، بعدما كشف مبعوثه إلى ، أن ترامب يعمل على صفقة شاملة بين وحماس، من المتوقع الإعلان عنها قريبا.



وسيطالب الرئيس بوقف إطلاق النار خلال أسابيع، ثم يلجأ إلى المفاوضات، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ويتكوف.