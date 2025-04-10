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عربي-دولي

ترامب يشير إلى تقدم في محادثات غزة.. وإعادة الأسرى

Lebanon 24
10-04-2025 | 14:24
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن تقدماً يتحقق فيما يتعلق بإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وإن واشنطن تتواصل مع إسرائيل وحركة حماس.
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ولم يذكر ترامب تفاصيل أخرى بشأن المحادثات، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

تأتي تصريحات الرئيس الأميركي، بعدما كشف مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن ترامب يعمل على صفقة شاملة بين إسرائيل وحماس، من المتوقع الإعلان عنها قريبا.

وسيطالب الرئيس بوقف إطلاق النار خلال أسابيع، ثم يلجأ إلى المفاوضات، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ويتكوف.
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