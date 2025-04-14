مسؤول يكشف.. هؤلاء يريدون عرقلة التطبيع بين روسيا وأميركا

Advertisement

صرح الروسي سيرغي لافروف بأن رغبة الرئيس الأميركي الصادقة في تطبيع العلاقات مع تواجه مقاومة من بعض النخب الرافضة لقيام علاقات نضج بين القوتين العظميين.وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت": "إذا عدنا إلى الجوانب الأخرى من الحوار الروسي-الأمريكي، فإن انتشال العلاقات من الهوّة التي وصلت إليها بعد ثلاث سنوات من الجمود ليس بالأمر السهل، لا سيما وأن الرغبة الصادقة - ونعتقد أنها فعلا كذلك – لدى الرئيس الأمريكي وفريقه للعودة إلى العلاقات الطبيعية، تصطدم برفض داخل أوساط النخب السياسية في ، سواء من أو حتى بعض الجمهوريين".وأضاف: "هناك تحركات تُدار خلف الكواليس عبر جماعات الضغط ووسائل الإعلام، والكل يعلم بذلك، فهم لا يريدون السماح لترامب بأن يبني علاقات ناضجة مع روسيا، كما ينبغي أن تكون بين قوتين عظيمتين، وكما يجب أن تكون بين أي دولتين".وأشار لافروف إلى أن "الغرب، حتى بعد إنشاء ، لم يكن يتعامل مع الآخرين على قدم المساواة، كما لم يقبل بوجود أطراف متكافئة في النزاعات التي يتدخل فيها بنشاط"، لافتا إلى أن ذلك "هو ما يجعل استعادة العلاقات الطبيعية أمرا بالغ الصعوبة".وأشار رئيس الدبلوماسية الروسية إلى أنه، سواء قبل تأسيس الأمم المتحدة أو بعد تأسيسها عام 1945، لم يكن "المستعمرون الغربيون يتعاملون مع الآخرين على نِدّ لهم"، كما أن الغرب "لم يعتبر أطراف النزاعات التي تدخل فيها بشكل نشط أطرافا متساوية معه"، مضيفا: "ولهذا السبب من الصعب للغاية استعادة الحالة الطبيعية”.كما ذكّر لافروف بأن الرئيس الأميركي السابق كان يسعى إلى جعل "عزل روسيا" وضعا طبيعيا، واصفا هذه السياسة بـ"بالسخافة المحضة"، ومؤكدا أن ذلك لم يتحقق بطبيعة الحال.وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الآن، ونتيجة لسياسات الإدارة الأميركية السابقة، تعمل على حل " الأساسية المتعلقة بعمل" البعثات الدبلوماسية. واختتم لافروف قائلا "لمن غير المعقول أن نضطر إلى القيام بهذا، على الرغم من كل ذلك".و أوضح لافروف أن "الحوار صعب لكنه في طور الاستئناف، والأهم من ذلك أن هناك إرادة من الطرفين، رغم الخلافات وتضارب المصالح القومية في العديد من القضايا الدولية، وربما في معظمها، لكن من الضروري أن نلتقي ونتحاور كأناس متحضرين ومحترمين، وهذا ما يحدث الآن".ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن الطرفين لا يزالان يعالجان "قضايا حيوية أساسية" تتعلق بعمل البعثات الدبلوماسية، نتيجة السياسات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة، مضيفا: "من غير المعقول أننا ما زلنا مضطرين للتعامل مع هذه الأمور، ولكن هذا هو الواقع".وفي حديثه عن بدء المفاوضات مع الجانب الأميركي في الرياض، أوضح لافروف أن اللقاء جمعه ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، وقال: "بدأا الحديث، وكانت مقدمته على الشكل التالي: بالنسبة للرئيس دونالد ، العقلانية هي أمر بالغ الأهمية".وتابع لافروف: "السياسة الخارجية لترامب تقوم على أساس المصالح الوطنية الأميركية، لكنه في الوقت ذاته يعترف بأن للدول الأخرى، وخاصة القوى الكبرى، مصالحها الوطنية أيضا، وهذه المصالح لا تتطابق مع مصالح في كثير من الأحيان.. بل بصراحة، في معظم الأحيان".وأكد الوزير أن الإدارة الأميركية الحالية وصفت قرار إدارة بايدن بعدم التواصل مع روسيا بأنه "تصرف أحمق"، مضيفا: "قيل لنا حرفيا: لدينا الكثير من القضايا والمشكلات معكم، لكن ما ورثناه عن الإدارة السابقة من تجاهل كامل هو ضرب من الغباء".وشدد لافروف على أن وواشنطن، كقوتين دوليتين مسؤولتين، "مطالبتان بفعل كل ما يلزم لضمان عدم تحول الاختلاف في المصالح الوطنية إلى مواجهة مباشرة".واستطرد قائلا: "أما في الحالات التي تتقاطع فيها المصالح – حتى وإن كانت قليلة – فيتعين علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لعدم تفويت الفرصة ونستثمر هذا التقاطع لتحويلها إلى مشاريع مادية واقتصادية وتكنولوجية ولوجستية تعود بالنفع على الطرفين".واختتم وزير الخارجية الروسي بالقول: "هذا هو النهج البراغماتي الذي نؤمن بأهميته ويستحق منا النقاش". (روسيا اليوم)