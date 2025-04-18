Advertisement

عربي-دولي

الخطط جاهزة... المستوى السياسي يأمر الجيش الإسرائيلي بتوسيع الحرب

Lebanon 24
18-04-2025 | 09:44
A-
A+
Doc-P-1349147-638805917940819427.jpg
Doc-P-1349147-638805917940819427.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن المستوى السياسي وجّه الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته في قطاع غزة وذلك ردّاً على رفض حماس المقترح الذي قدمته إسرائيل لاستئناف اتفاق التبادل.
Advertisement

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الضغط العسكري على حماس "سيزداد برّاً وبحراً وجوّاً" مشيرا إلى أن "الخطط جاهزة مسبقا تحسبا لردّ حماس السلبيّ". (العربية)
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: سينشط الجيش بقوة في مناطق إضافية بقطاع غزة والخطط جاهزة وتمت الموافقة عليها
lebanon 24
18/04/2025 19:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: قرار الجيش استئناف مساعدات غزة مرهون بموافقة المستوى السياسي
lebanon 24
18/04/2025 19:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: المستوى السياسي الإسرائيلي قرر تصعيد إطلاق النار تدريجيا للضغط على حركة حماس
lebanon 24
18/04/2025 19:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي أصدر تعليمات استعدادا للعودة إلى القتال في غزة
lebanon 24
18/04/2025 19:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:07 | 2025-04-18
12:00 | 2025-04-18
11:48 | 2025-04-18
11:13 | 2025-04-18
10:46 | 2025-04-18
10:30 | 2025-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24