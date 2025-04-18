الخطط جاهزة... المستوى السياسي يأمر الجيش الإسرائيلي بتوسيع الحرب

أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن المستوى السياسي وجّه الجيش بتوسيع عملياته في وذلك ردّاً على رفض المقترح الذي قدمته لاستئناف اتفاق التبادل.

Advertisement



وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الضغط العسكري على حماس "سيزداد برّاً وبحراً وجوّاً" مشيرا إلى أن "الخطط جاهزة مسبقا تحسبا لردّ حماس السلبيّ". (العربية)