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عربي-دولي
الرئيس الفلسطيني يتّهم "حماس": "مبسوطة"
Lebanon 24
23-04-2025
|
05:25
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اتهم الرئيس الفلسطيني
محمود عباس
حركة
حماس
بالمسؤولية عن الخسائر البشرية في
قطاع غزة
لأنها اعتبرتهم مجرد "خسائر تكتيكية".
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وفي كلمة له أمام
المجلس المركزي الفلسطيني
، قال: "
إسرائيل
استغلت انقلاب حماس في 2007 لتنفيذ مخططاتها".
وأضاف: "يتعرض شعبنا في قطاع غزة اليوم لحرب إبادة جماعية ولا يمكن ولا يصح النظر لضحايا الحرب
الفلسطينيين
كمجرد أرقام".
وتابع قائلاً: "هناك الكثير من العائلات
الفلسطينية
أبيدت تمامًا ونواجه مخاطر كبيرة قد تقود إلى نكبة جديدة".
وقال: "ما يحدث حاليا في غزة أو الضفة هو تهجير قسري والعدوان
الإسرائيلي
الهمجي
متواصل على المدن والمخيمات في
الضفة الغربية
".
وأضاف عباس: "وقف النار لن يتم لأن حماس "مبسوطة" ونتنياهو باق في الحكم".
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