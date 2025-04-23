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عربي-دولي

الرئيس الفلسطيني يتّهم "حماس": "مبسوطة"

Lebanon 24
23-04-2025 | 05:25
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اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس بالمسؤولية عن الخسائر البشرية في قطاع غزة لأنها اعتبرتهم مجرد "خسائر تكتيكية". 
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وفي كلمة له أمام المجلس المركزي الفلسطيني، قال: "إسرائيل استغلت انقلاب حماس في 2007 لتنفيذ مخططاتها". 
 
وأضاف: "يتعرض شعبنا في قطاع غزة اليوم لحرب إبادة جماعية ولا يمكن ولا يصح النظر لضحايا الحرب الفلسطينيين كمجرد أرقام". 
 
وتابع قائلاً: "هناك الكثير من العائلات الفلسطينية أبيدت تمامًا ونواجه مخاطر كبيرة قد تقود إلى نكبة جديدة". 
 
وقال: "ما يحدث حاليا في غزة أو الضفة هو تهجير قسري والعدوان الإسرائيلي الهمجي متواصل على المدن والمخيمات في الضفة الغربية". 
 
وأضاف عباس: "وقف النار لن يتم لأن حماس "مبسوطة" ونتنياهو باق في الحكم". 
 
 
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