الرئيس الفلسطيني يتّهم "حماس": "مبسوطة"

اتهم الرئيس الفلسطيني حركة بالمسؤولية عن الخسائر البشرية في لأنها اعتبرتهم مجرد "خسائر تكتيكية".

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وفي كلمة له أمام ، قال: " استغلت انقلاب حماس في 2007 لتنفيذ مخططاتها".

وأضاف: "يتعرض شعبنا في قطاع غزة اليوم لحرب إبادة جماعية ولا يمكن ولا يصح النظر لضحايا الحرب كمجرد أرقام".

وتابع قائلاً: "هناك الكثير من العائلات أبيدت تمامًا ونواجه مخاطر كبيرة قد تقود إلى نكبة جديدة".

وقال: "ما يحدث حاليا في غزة أو الضفة هو تهجير قسري والعدوان متواصل على المدن والمخيمات في ".

وأضاف عباس: "وقف النار لن يتم لأن حماس "مبسوطة" ونتنياهو باق في الحكم".