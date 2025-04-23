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وقال لابيد في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف "، الأربعاء، إن "حكومة تلقت دعما كاملا من على مدى 18 شهراً، وكذلك دعماً من المعارضة، وانتهت الأعذار الآن". شن هجوما حادا على حكومة رئيس الوزراء ، واصفاً إياها بـ"العاجزة عن تحقيق في الحرب"، وذلك في ظل التوتر المتصاعد داخل المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية بشأن ملف المساعدات إلى غزة.وقال لابيد في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف "، الأربعاء، إن "حكومة تلقت دعما كاملا من على مدى 18 شهراً، وكذلك دعماً من المعارضة، وانتهت الأعذار الآن".

واتهم لابيد حكومة نتنياهو بعدم امتلاك رؤية استراتيجية واضحة لليوم التالي في غزة، مؤكدا أن "الحكومة الحالية لن تتمكن من هزيمة ".



وخاطب لابيد الحكومة الإسرائيلية قائلاً: "أعيدوا الرهائن، بدلًا من إلقاء اللوم على الآخرين طوال اليوم"، في إشارة إلى الاتهامات المتكررة التي توجهها الحكومة لخصومها السياسيين.



وأضاف: "ليس ، ولا السابق هيرتسي هاليفي، ولا السابق هم من تسببوا بالأزمة، بل جميعهم تعرضوا لهجوم سياسي من حكومة "، مشدداً على أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لفشل الحالية. (سكاي عربية)