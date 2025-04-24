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عربي-دولي

قيمتها تزيد عن 200 مليون دولار.. "تكلفة باهظة" بسبب تحطم مسيّرات أميركية في اليمن

Lebanon 24
24-04-2025 | 23:20
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كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن مسؤولين عسكريين، أن الحوثيين أسقطوا سبع طائرات مسيّرة أميركية من طراز "ريبر" في أقل من ستة أسابيع.
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وقال المصدر إن ذلك يعني خسارة في الطائرات المسيّرة، تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار، وهي أغلى تكلفة للبنتاغون في الحملة العسكرية ضد المسلحين المدعومين من إيران.

ووفقا لمسؤولين عسكريين، فقد تم إسقاط ثلاث من تلك المسيّرات خلال الأسبوع الماضي.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة العمليات العسكرية، إن المسيّرات كانت تقوم بطلعات هجومية أو تجري عمليات مراقبة، وقد تحطمت في الماء وعلى الأرض. (سكاي نيوز عربية) 
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