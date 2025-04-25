باكستان تُحذّر الهند: قواتنا مستعدّة

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وأفاد مسؤول إداري كبير في الشطر من كشمير، اليوم الجمعة، أن القوات الباكستانية والهندية تبادلت إطلاق النار خلال الليل على طول خط السيطرة الفعلي، الذي يشكل الحدود بين البلدين في كشمير. بعد ثلاثة أيام من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا في الشطر من ، والذي أدى إلى تصاعد التوترات بين وباكستان، شهدت الحدود بين الجارين تبادلا لإطلاق النار.وأفاد مسؤول إداري كبير في الشطر من كشمير، اليوم الجمعة، أن القوات الباكستانية والهندية تبادلت إطلاق النار خلال الليل على طول خط السيطرة الفعلي، الذي يشكل الحدود بين البلدين في كشمير.

وقال: "وقع بين موقعين في ليبا خلال الليل، ولم يتم استهداف السكان المدنيين والحياة مستمرّة والمدارس مفتوحة".

وشددت الباكستانية على أن القوات المسلحة ستبقى مستعدة للدفاع ضدّ أي محاولة متهورة.

وأكدت في بيان أن إسلام آباد لن تسمح بأي مسّ بسيادتها وأمنها، وستغلق أجواءها أمام الطائرات . (العربية)