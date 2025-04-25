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عربي-دولي

باكستان تُحذّر الهند: قواتنا مستعدّة

Lebanon 24
25-04-2025 | 06:42
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بعد ثلاثة أيام من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا في الشطر الهندي من كشمير، والذي أدى إلى تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، شهدت الحدود بين البلدين الجارين تبادلا لإطلاق النار.
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وأفاد مسؤول إداري كبير في الشطر الباكستاني من كشمير، اليوم الجمعة، أن القوات الباكستانية والهندية تبادلت إطلاق النار خلال الليل على طول خط السيطرة الفعلي، الذي يشكل الحدود بين البلدين في كشمير.
 
وقال: "وقع تبادل لإطلاق النار بين موقعين في وادي ليبا خلال الليل، ولم يتم استهداف السكان المدنيين والحياة مستمرّة والمدارس مفتوحة".
 
 
وشددت وزارة الخارجية الباكستانية على أن القوات المسلحة ستبقى مستعدة للدفاع ضدّ أي محاولة متهورة.
 
وأكدت في بيان أن إسلام آباد لن تسمح بأي مسّ بسيادتها وأمنها، وستغلق أجواءها أمام الطائرات الهندية. (العربية)
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