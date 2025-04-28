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حصيلة جديدة.. عدد جرحى انفجار إيران إلى ارتفاع

Lebanon 24
28-04-2025 | 11:49
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كشف محافظ هرمزغان الإيرانية عن ارتفاع عدد قتلى انفجار ميناء رجائي في بندر عباس إلى 65.
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وكان قد أعلن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، اليوم الاثنين، أن الانفجار الذي وقع، السبت، في أكبر ميناء تجاري في البلاد سببه "الإهمال" وعدم احترام الإجراءات الأمنية.

وصرح مؤمني للتلفزيون الرسمي: "تم تحديد هويات بعض المذنبين وتوقيفهم.. حصل تقصير، وخصوصاً عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية، وإهمال على صعيد الدفاع المدني".

يأتي هذا بينما واصل عناصر الإطفاء العمل، الاثنين، على إخماد الحريق المستعمر في ميناء رجائي، أكبر الموانئ الإيرانية التجارية، بعد يومين من انفجار هائل أودى بحياة 46 شخصاً على الأقل.

وقع الانفجار، السبت، في الميناء القريب من مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.
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