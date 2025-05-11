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عربي-دولي

عن العلاقة بين ترامب ونتنياهو.. هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون

Lebanon 24
11-05-2025 | 07:57
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كشف مسؤولون أميركيون أن التوتر تزايد بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب ملفي غزة وإيران. 
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وفي حديث لـ"NBC" الأميركية، قال المسؤولون إن "نتنياهو يريد قصف المنشآت النووية الإيرانية وترامب يريد صفقة"، وأضافوا أن "العلاقة بين الرجلين أصبحت عند مفترق طرق". 
 
وأشار المسؤولون إلى أن "ترامب محبط من إعلان نتنياهو شن هجوم جديد في غزة، ومن جانبها إسرائيل قلقة من أي اتفاق قد يتوصل إليه ترامب مع إيران". 
 
وأضاف المسؤولون: "ترامب أعرب عن انفتاحه على احتفاظ إيران ببرنامج نووي مدني". 
 
وكشف السؤولون أن "نتنياهو أبلغ الأميركيين غضبه بعد التوصل لاتفاق مع الحوثيين وقال سرا إن مفاوضات أميركا مع إيران مضيعة للوقت". 
 
وأكدوا أن "نتنياهو لا يمتلك أوراق ضغط الآن لمواجهة ترامب"، لافتين إلى أن "إسرائيل أبلغتنا أن الوقت الحالي مثالي لتدمير منشآت إيران النووية".
 
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