عن العلاقة بين ترامب ونتنياهو.. هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون

كشف مسؤولون أميركيون أن التوتر تزايد بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء بسبب ملفي غزة وإيران.

Advertisement

وفي حديث لـ"NBC" الأميركية، قال المسؤولون إن " يريد قصف المنشآت النووية وترامب يريد صفقة"، وأضافوا أن "العلاقة بين الرجلين أصبحت عند ".

وأشار المسؤولون إلى أن " محبط من إعلان نتنياهو شن هجوم جديد في غزة، ومن جانبها قلقة من أي اتفاق قد يتوصل إليه ترامب مع ".

وأضاف المسؤولون: "ترامب أعرب عن انفتاحه على احتفاظ إيران ببرنامج نووي مدني".

وكشف السؤولون أن "نتنياهو أبلغ غضبه بعد التوصل لاتفاق مع الحوثيين وقال سرا إن مفاوضات أميركا مع إيران مضيعة للوقت".

وأكدوا أن "نتنياهو لا يمتلك أوراق ضغط الآن لمواجهة ترامب"، لافتين إلى أن "إسرائيل أبلغتنا أن الوقت الحالي مثالي لتدمير منشآت إيران النووية".