بالصور: ترامب التقى الشرع في الرياض

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وأظهرت صور نشرتها وكالة واس اللقاء الذي تم بينهم في الرياض، قبل بدء القمة الخليجية الأميركية.



كما أفادت واس بأن الرئيس ، شارك في اللقاء هاتفيًا. التقى ولي السعودي والرئيس الأميركي ، اليوم الأربعاء، بالرئيس السوري أحمد في .وأظهرت صور نشرتها وكالة واس اللقاء الذي تم بينهم في الرياض، قبل بدء القمة الخليجية الأميركية.كما أفادت واس بأن الرئيس ، شارك في اللقاء هاتفيًا.

ويُعد الاجتماع، الذي عقد على هامش قمة خليجية أميركية، تحولا كبيرا في الأحداث بالنسبة لسوريا، التي لا تزال تتكيف مع الحياة بعد أكثر من 50 عاما من حكم عائلة .



وخرج المواطنون في أنحاء إلى الشوارع حيث أطلقوا الألعاب النارية ليل الثلاثاء، احتفالا بقرار رفع عن البلاد.

وقال ترامب، أمس الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها في العاصمة ، إنه سيرفع العقوبات عن سوريا.