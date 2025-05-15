السفير الاميركي في إسرائيل داخل الملجأ

اضطر السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي للاختباء داخل ملجأ، عقب دوي صفارات الانذار بسبب قصف حوثي على .

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وقال هاكابي أنّه خرج للتو من الملجأ بعد انطلاق صفارات إنذار سببها إطلاق صاروخ باليستي حوثي.



وكانت أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أن ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ بعد تفعيل ، مساء اليوم.