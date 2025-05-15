Advertisement

عربي-دولي

السفير الاميركي في إسرائيل داخل الملجأ

Lebanon 24
15-05-2025 | 14:32
A-
A+
Doc-P-1360933-638829417857147301.png
Doc-P-1360933-638829417857147301.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اضطر السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي للاختباء داخل ملجأ، عقب دوي صفارات الانذار بسبب قصف حوثي على إسرائيل.
Advertisement
 
وقال هاكابي أنّه خرج للتو من الملجأ بعد انطلاق صفارات إنذار سببها إطلاق صاروخ باليستي حوثي.

وكانت أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أن ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار، مساء اليوم.
مواضيع ذات صلة
السفير الأميركي في إسرائيل: مسؤول بمنظمة الصحة العالمية دعاني للضغط على إسرائيل لإدخال مساعدات إلى غزة
lebanon 24
16/05/2025 02:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يصدق على مرشح الرئيس ترامب لمنصب السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي
lebanon 24
16/05/2025 02:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي لدى إسرائيل: ترامب يريد توزيع المساعدات الغذائية في غزة بشكل آمن وفعّال
lebanon 24
16/05/2025 02:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي في إسرائيل: لا نحتاح لإذن من تل أبيب لإبرام اتفاق مع الحوثيين
lebanon 24
16/05/2025 02:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2025-05-15
16:35 | 2025-05-15
16:30 | 2025-05-15
16:10 | 2025-05-15
16:00 | 2025-05-15
15:45 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24