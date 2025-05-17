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عربي-دولي

بث مباشر.. انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد

Lebanon 24
17-05-2025 | 03:56
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انطلقت، اليوم السبت، القمة العربية في بغداد بحضور رؤساء وزعماء وقادة عرب.
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ويمثل لبنان في القمة رئيس الحكومة نواف سلام ومعه عدد من الوزراء.
 
 
بث مباشر لوقائع القمة:
 
 

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