ترامب: سأتحدث مع بوتين وزيلينسكي الاثنين.. وأتطلع لوقف "حمام الدم"

أعلن الرئيس الأميركي ، يوم السبت، عزمه إجراء اتصالات هاتفية مع كل من ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في محاولة جديدة للدفع نحو تسوية سلمية للنزاع المستمر بين البلدين.

وقال ، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إنه سيتحدث إلى صباح الاثنين عند الساعة العاشرة، موضحًا أن الاتصال سيتناول "وقف حمام الذي يحصد أرواح أكثر من 5000 جندي روسي وأوكراني أسبوعيًا"، إضافة إلى قضايا تتعلق بالتجارة.

وأضاف أنه سيتبع هذه المحادثة باتصال مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، قبل أن يجري لاحقًا مباحثات مع عدد من قادة دول (الناتو).

وختم ترامب منشوره بالقول: "آمل أن يكون هذا اليوم مثمرًا، وأن ننجح في التوصل إلى وقف لإطلاق النار يُنهي هذه الحرب العنيفة التي لم يكن ينبغي أن تندلع أساسًا".

في سياق متصل، أفادت ، في بيان صدر السبت، بأن أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، تناول سبل دعم مفاوضات السلام بين وكييف.

وأشار البيان إلى إشادة بما وصفه بـ"الدور البنّاء" للولايات المتحدة في تشجيع على قبول عرض بوتين لاستئناف محادثات إسطنبول، مؤكّدًا استعداد موسكو لمواصلة التنسيق مع بشأن هذا المسار.

وكانت العاصمة قد استضافت، يوم الجمعة، أول لقاء مباشر بين الوفدين الروسي والأوكراني منذ ربيع عام 2022. وعلى الرغم من الأجواء المشحونة، إلا أن الطرفين توصلا إلى اتفاق لتبادل ألف أسير من كلا الجانبين، فيما لا تزال الهوة كبيرة بين المطالب ، وعلى رأسها وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والموقف الروسي.