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عربي-دولي

ترامب: سأتحدث مع بوتين وزيلينسكي الاثنين.. وأتطلع لوقف "حمام الدم"

Lebanon 24
17-05-2025 | 11:19
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، عزمه إجراء اتصالات هاتفية مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في محاولة جديدة للدفع نحو تسوية سلمية للنزاع المستمر بين البلدين.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إنه سيتحدث إلى بوتين صباح الاثنين عند الساعة العاشرة، موضحًا أن الاتصال سيتناول "وقف حمام الدم الذي يحصد أرواح أكثر من 5000 جندي روسي وأوكراني أسبوعيًا"، إضافة إلى قضايا تتعلق بالتجارة.

وأضاف أنه سيتبع هذه المحادثة باتصال مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، قبل أن يجري لاحقًا مباحثات مع عدد من قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وختم ترامب منشوره بالقول: "آمل أن يكون هذا اليوم مثمرًا، وأن ننجح في التوصل إلى وقف لإطلاق النار يُنهي هذه الحرب العنيفة التي لم يكن ينبغي أن تندلع أساسًا".

في سياق متصل، أفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صدر السبت، بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، تناول سبل دعم مفاوضات السلام بين موسكو وكييف.

وأشار البيان إلى إشادة لافروف بما وصفه بـ"الدور البنّاء" للولايات المتحدة في تشجيع أوكرانيا على قبول عرض بوتين لاستئناف محادثات إسطنبول، مؤكّدًا استعداد موسكو لمواصلة التنسيق مع واشنطن بشأن هذا المسار.

وكانت العاصمة التركية قد استضافت، يوم الجمعة، أول لقاء مباشر بين الوفدين الروسي والأوكراني منذ ربيع عام 2022. وعلى الرغم من الأجواء المشحونة، إلا أن الطرفين توصلا إلى اتفاق لتبادل ألف أسير من كلا الجانبين، فيما لا تزال الهوة كبيرة بين المطالب الأوكرانية، وعلى رأسها وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والموقف الروسي.


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