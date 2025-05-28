بعد الهجوم الإسرائيليّ الجديد على مطار صنعاء... بيان لنتنياهو

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أعلن أن سلاح الجوّ شن غارة جديدة على الخاضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.وأصدر بيانا حول قصف سلاح الجو لمطار ، بالتوازي مع جلسة له في المحكمة اليوم الأربعاء، قال فيه: "نعمل وفق مبدأ بسيط وهو أن من يعتدي علينا سنردّ عليه ومن لا يفهم ذلك بالقوة سيفهمه بمزيد من القوة".