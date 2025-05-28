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عربي-دولي
بعد الهجوم الإسرائيليّ الجديد على مطار صنعاء... بيان لنتنياهو
Lebanon 24
28-05-2025
|
06:18
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أعلن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
أن سلاح الجوّ
الإسرائيلي
شن غارة جديدة على
مطار صنعاء الدولي
الخاضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.
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وأصدر
نتنياهو
بيانا حول قصف سلاح الجو لمطار
صنعاء
، بالتوازي مع جلسة له في المحكمة اليوم الأربعاء، قال فيه: "نعمل وفق مبدأ بسيط وهو أن من يعتدي علينا سنردّ عليه ومن لا يفهم ذلك بالقوة سيفهمه بمزيد من القوة".
واعتبر نتنياهو أن الحوثيين "مجرد واجهة، وإيران هي القوة الرئيسية التي تقف خلفهم وهي المسؤولة عن العدوان الذي ينطلق من اليمن". (روسيا اليوم)
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