أوروبا بصدد فرض عقوبات جديدة على روسيا... ماذا تستهدف؟

أكدت رئيسة لاين أنّ "السلام ليس هدف ".

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وأشارت إلى أن "المفوضية اقترحت حزمة عقوبات ثامنة عشرة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، تستهدف عائدات من الطاقة وصناعتها العسكرية".



وتقترح الحزمة الجديدة حظر التعاملات مع خطوط أنابيب الروسية "نورد ستريم"، بالإضافة إلى المصارف التي تتحايل على .



واقترحت المفوضية خفض سقف سعر الخام الروسي الذي حددته مجموعة الدول السبع من 60 دولاراً للبرميل إلى 45 دولاراً.



كذلك تضمن الاقتراح قائمة بالمزيد من السفن التي تُشكل أسطول روسيا الموازي وشركات تجارة النفط. (العربية)