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عربي-دولي

أوروبا بصدد فرض عقوبات جديدة على روسيا... ماذا تستهدف؟

Lebanon 24
10-06-2025 | 10:03
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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنّ "السلام ليس هدف روسيا".
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وأشارت إلى أن "المفوضية اقترحت حزمة عقوبات ثامنة عشرة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، تستهدف عائدات موسكو من الطاقة وصناعتها العسكرية".

وتقترح الحزمة الجديدة حظر التعاملات مع خطوط أنابيب الغاز الروسية "نورد ستريم"، بالإضافة إلى المصارف التي تتحايل على العقوبات.

واقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الخام الروسي الذي حددته مجموعة الدول السبع من 60 دولاراً للبرميل إلى 45 دولاراً.

كذلك تضمن الاقتراح قائمة بالمزيد من السفن التي تُشكل أسطول روسيا الموازي وشركات تجارة النفط. (العربية)
 
 
 
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