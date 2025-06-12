قرار تاريخي ضدّ إيران.. اتهام بعدم الامتثال للضمانات النووية والأخيرة ترد

واشارت إلى أنّ إيران التزمت على الدوام بالضمانات النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولفتت إلى أنّ أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس حلت محل أخرى من الجيل الأول في فوردو.
يأتي ذلك بعد أنّ أكد وزير الخارجية
العماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، أن الجولة السادسة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية
ستعقد يوم الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط.
وقال في منشور على منصة إكس "يسعدني أن أؤكد أن الجولة السادسة من المحادثات الإيرانية الأميركية ستعقد في مسقط يوم الأحد الموافق 15 حزيران الحالي".
ويأتي تأكيد الوزير العماني اليوم بعد حالة من الغموض اكتنفت مصير جولة الأحد من المحادثات النووية بين واشنطن
وطهران.
وتأتي هذه الأنباء وسط معلومات وتقارير تفيد بأن إسرائيل
مستعدة لتوجيه ضربة لإيران.
فقد ذكرت مصادر متعددة لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية أن مسؤولين أميركيين تلقوا معلومات تفيد أن إسرائيل "على أهبة الاستعداد" لشن عملية عسكرية ضد إيران.
وقالت الشبكة إن مسؤولين إسرائيليين ومتحدثين باسم البيت الأبيض
امتنعوا عن التعليق على هذه المعلومات.
وكانت واشنطن أعلنت عزمها تقليص عدد موظفي سفارتها في بغداد لأسباب أمنية، حسبما أكد ترامب
الذي اعتبر الشرق الأوسط
"مكانا خطيرا"، وذلك عقب تهديد إيران باستهداف القواعد الأميركية بالمنطقة في حال اندلاع نزاع.
وتحدث ترامب عن إيران أثناء ظهوره في مركز كينيدي، الأربعاء، قائلا للصحفيين إن الأميركيين
نُصحوا بمغادرة الشرق الأوسط "لأنه قد يكون مكانا خطيرا"، كما أكد مجددا أن الولايات المتحدة
"لن تسمح" أن تطور إيران سلاحا نوويا.