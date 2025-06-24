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عربي-دولي

مسؤول عسكري كبير: الحوثيون سيشكلون مشكلة مستمرة لأميركا

Lebanon 24
24-06-2025 | 15:32
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أعلن مسؤول عسكري أميركي كبير، مساء الثلاثاء، ان جماعة الحوثي ستُشكل على الأرجح مشكلة مستمرة للولايات المتحدة في المستقبل، حتى بعد توصل واشنطن والجماعة إلى اتفاق الشهر الماضي أنهى حملة جوية أميركية ضدها.
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وقال اللفتنانت جنرال ألكسوس جرينكويش، مدير عمليات هيئة الأركان المشتركة، للمشرعين "من المُرجح أن يُشكل الحوثيون مشكلة مستمرة... سنواجهها مجددا في المستقبل".

وجرى ترشيح جرينكويش لتولي مسؤولية القيادة الأوروبية للجيش الأميركي.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي أن الولايات المتحدة ستتوقف عن قصف الحوثيين، الذين كانوا يطلقون النار على السفن الحربية والتجارية الأميركية قبالة سواحل اليمن. (سكاي نيوز)
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