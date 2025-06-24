مسؤول عسكري كبير: الحوثيون سيشكلون مشكلة مستمرة لأميركا

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أعلن مسؤول عسكري أميركي كبير، مساء الثلاثاء، ان جماعة ستُشكل على الأرجح مشكلة مستمرة للولايات المتحدة في ، حتى بعد توصل والجماعة إلى اتفاق الشهر الماضي أنهى حملة جوية أميركية ضدها.وقال اللفتنانت جنرال ألكسوس جرينكويش، مدير عمليات ، للمشرعين "من المُرجح أن يُشكل الحوثيون مشكلة مستمرة... سنواجهها مجددا في المستقبل".وجرى ترشيح جرينكويش لتولي مسؤولية القيادة الأوروبية للجيش الأميركي.وكان أعلن الشهر الماضي أن ستتوقف عن قصف الحوثيين، الذين كانوا يطلقون النار على السفن الحربية والتجارية الأميركية قبالة سواحل اليمن. (سكاي نيوز)