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عربي-دولي

عن الحرب المقبلة مع إسرائيل.. تعليق حاسم من إيران

Lebanon 24
30-06-2025 | 07:06
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أشار مصدر مطلع في طهران اليوم الاثنين، إلى أن إيران ستجعل من الحرب المقبلة مع إسرائيل حربها الأخيرة.
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وقال المصدر: "اكتشفنا الآن نقطة ضعف النظام على الصعيد الداخلي، ونحظى بدعم اجتماعي غير مسبوق في الداخل ومن الإيرانيين الحريصين على وطنهم في جميع أنحاء العالم، لذا يجب علينا إنجاز المهمة حتى لا يبقى هناك أي طمع ببلادنا"، مؤكدا أن "إيران لا تستطيع تحمل البقاء في حالة تهديد دائم، ولديها الآن فرصة تاريخية لتحييد تهديد النظام الإسرائيلي بشكل دائم، وهي فرصة لم تتح لنا من قبل".
 
 
وأضاف: "نعلم أنه إذا ضاعت هذه الفرصة، فسيكون من الصعب للغاية استعادتها، ونحن سنحل مشكلتنا الدفاعية، لكن هذا ليس عاملا حاسما في الحرب مع إسرائيل. ليس لدى النظام الإسرائيلي حل لصواريخ إيران من الجيل الجديد، ولدينا عشرات الآلاف من الصواريخ غير المطلقة التي نعتقد أنها جاهزة للاستخدام وإطلاق مئات الصواريخ على الأقل يوميا على إسرائيل".

وأضاف المصدر: "لقد توصلنا مجددا إلى استنتاج قاطع بأن أي عدوان إسرائيلي سيبدأ بموافقة كاملة من الولايات المتحدة، إيران دولة عظيمة وستتجاوز هذا التحدي".

وأكد أن "الشعب الإيراني يريد منا القضاء على التهديد المسمى إسرائيل ومؤامراتها المستمرة، المباشرة وغير المباشرة، وسنلبي مطلب الشعب الإيراني الشجاع".

وكانت إسرائيل شنت يوم 13 حزيران الجاري هجوما جويا على إيران، فيما ردت إيران بإطلاق مئات الصواريخ في حرب استمرت 12 يوما.

وفي 22 حزيران تدخلت الولايات المتحدة في الحرب، وشنت ضربات على منشآت نووية إيرانية، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقفا لإطلاق النار في 24 حزيران. (روسيا اليوم)

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