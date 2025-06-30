عن الحرب المقبلة مع إسرائيل.. تعليق حاسم من إيران

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وقال المصدر: "اكتشفنا الآن نقطة ضعف النظام على الصعيد الداخلي، ونحظى بدعم اجتماعي غير مسبوق في الداخل ومن الإيرانيين الحريصين على وطنهم في جميع أنحاء العالم، لذا يجب علينا إنجاز المهمة حتى لا يبقى هناك أي طمع ببلادنا"، مؤكدا أن "إيران لا تستطيع تحمل البقاء في حالة تهديد دائم، ولديها الآن فرصة تاريخية لتحييد تهديد النظام بشكل دائم، وهي فرصة لم تتح لنا من قبل". أشار مصدر مطلع في اليوم الاثنين، إلى أن ستجعل من الحرب المقبلة مع حربها الأخيرة.وقال المصدر: "اكتشفنا الآن نقطة ضعف النظام على الصعيد الداخلي، ونحظى بدعم اجتماعي غير مسبوق في الداخل ومن الإيرانيين الحريصين على وطنهم في جميع أنحاء العالم، لذا يجب علينا إنجاز المهمة حتى لا يبقى هناك أي طمع ببلادنا"، مؤكدا أن "إيران لا تستطيع تحمل البقاء في حالة تهديد دائم، ولديها الآن فرصة تاريخية لتحييد تهديد النظام بشكل دائم، وهي فرصة لم تتح لنا من قبل".

وأضاف: "نعلم أنه إذا ضاعت هذه الفرصة، فسيكون من الصعب للغاية استعادتها، ونحن سنحل مشكلتنا الدفاعية، لكن هذا ليس عاملا حاسما في الحرب مع إسرائيل. ليس لدى النظام الإسرائيلي حل لصواريخ إيران من الجيل الجديد، ولدينا عشرات الآلاف من الصواريخ غير المطلقة التي نعتقد أنها جاهزة للاستخدام وإطلاق مئات الصواريخ على الأقل يوميا على إسرائيل".



وأضاف المصدر: "لقد توصلنا مجددا إلى استنتاج قاطع بأن أي عدوان إسرائيلي سيبدأ بموافقة كاملة من ، عظيمة وستتجاوز هذا التحدي".



وأكد أن "الشعب يريد منا على التهديد المسمى إسرائيل ومؤامراتها المستمرة، المباشرة وغير المباشرة، وسنلبي مطلب الشعب الإيراني الشجاع".



وكانت إسرائيل شنت حزيران الجاري هجوما على إيران، فيما ردت إيران بإطلاق مئات الصواريخ في حرب استمرت 12 يوما.



وفي 22 حزيران تدخلت الولايات المتحدة في الحرب، وشنت ضربات على منشآت نووية إيرانية، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي ، وقفا لإطلاق النار في 24 حزيران. (روسيا اليوم)