حصيلة جديدة.. ما هو عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على إيران؟

أصدرت السلطات اليوم الاثنين، تحديثا بعدد ضحايا الحرب مع التي بدأتها من حزيران، واستمرت 12 يوما.

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وقال المتحدث باسم أصغر جهانغير إن "آخر حصيلة للطب العدلي، تفيد باستشهاد 935 شخصا تم التعرف إليهم إلى حد الآن بينهم 38 طفلا و132 امراة، بعضهن كن حوامل".



وأضاف جهانغير في مؤتمر صحافي أن "هذا العدوان والحرب المفروضة أسفرت عن استشهاد الناس الأبرياء وقيادات والعلماء النوويين الكبار". (روسيا اليوم)