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حصيلة جديدة.. ما هو عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على إيران؟

Lebanon 24
30-06-2025 | 08:36
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أصدرت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين، تحديثا بعدد ضحايا الحرب مع إسرائيل التي بدأتها تل أبيب يوم 13 من حزيران، واستمرت 12 يوما.
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وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير إن "آخر حصيلة للطب العدلي، تفيد باستشهاد 935 شخصا تم التعرف إليهم إلى حد الآن بينهم 38 طفلا و132 امراة، بعضهن كن حوامل".

وأضاف جهانغير في مؤتمر صحافي أن "هذا العدوان والحرب المفروضة أسفرت عن استشهاد الناس الأبرياء وقيادات الحرس الثوري والعلماء النوويين الكبار". (روسيا اليوم)
 
 
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