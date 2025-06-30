الخارجية القطريّة: ليس هناك محادثات بشأن غزة

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قال المتحدث باسم ماجد ، إنّ "هناك جهودا مستمرة من أجل الوصول إلى اتفاق أوسع بشأن البرنامج ".وأضاف أنّه "ليس هناك محادثات بشأن غزة، وهناك اتصالات للوصول لصيغة للعودة للمفاوضات"، مشيرا إلى أن "التعنت يمنع إدخال المساعدات إلى غزة".وقال إنّ "هناك نيات أميركية جدية للدفع باتجاه عودة المفاوضات حول غزة لكن هناك تعقيدات، وقد أصبح من الصعب تقبل استمرار الخسائر البشرية في ". (روسيا اليوم)