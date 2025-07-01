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أكدت هيئة الأمن أن استخدام القوات للأسلحة الكيميائية في منطقة العملية العسكرية الخاصة ظاهرة منتشرة وتتزايد مع تقدم القوات الروسية.وقال مسؤول عملياتي في الهيئة: "إن استخدام القوات الأوكرانية لأساليب محظورة في الحرب يعد ظاهرة واسعة الانتشار في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ويتم استخدام هذه المواد بشكل منهجي، ومع تقدم القوات الروسية في جبهات القتال تتزايد هذه الأعمال اللاإنسانية من جانبهم".وأشار إلى أن النظام الأوكراني ينتهك من خلال استخدام ممنهج للأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى اكتشاف مختبر بدائي لتصنيع حمض السيانيد في 2024، ومخبأ يحتوي على مادة كلوربيكرين السامة في أكتوبر من نفس العام داخل أراضي دونيتسك الشعبية.وفي العام الحالي تم مخزين يحتويان على ذخائر أعدها النازيون الأوكرانيون لقذفها عبر طائرات مسيرة على مواقع القوات الروسية باستخدام كلوربيكرين ومواد بلاستيت لتحقيق أقصى تأثير مدمر.ولفت إلى أن "استخدام مادة الكلوربيكرين يؤدي إلى تهيج حاد في الأغشية المخاطية للعينين والجهاز التنفسي لدى الإنسان، بما في ذلك تأثير اختناقي قد يصل إلى الوفاة".وخلص إلى أنه يتم تسجيل وتوثيق كل حالة تحضير واستخدام للأسلحة الكيميائية من قبل من قبل الجهات المختصة لضمان عدم إفلات أي متورط في هذه الجرائم العسكرية من العقاب.هذا وأعلن الأمن الروسي اليوم العثور على مخبأ للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك يحتوي على قنابل بدائية الصنع للطائرات المسيرة معبأة بمادة الكلوروبيكرين السامة القتالية المحظورة.