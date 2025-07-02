كيف علّق البنتاغون على وقف تدفق الأسلحة الأميركيّة إلى أوكرانيا؟

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أصدر تعليقا على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن كبح تدفق الأسلحة إلى .وقال البنتاغون في بيانه، إن " تواصل تزويد بخيارات قوية لمواصلة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثل في إنهاء حربها المأسوية".وأضاف: "نواصل نهجنا ونكيف جهودنا لتحقيق هدف انهاء الحرب مع الحفاظ على استعداد القوات للدفاع عن أولويات الادارة، ونعمل بشكل متماسك وبسلاسة تحت قيادة بيت هغسيث".وأكد البنتاغون أن ما يتم تداوله هو محاولة أخرى لتصوير انقسام غير موجود. (روسيا اليوم)