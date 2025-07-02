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كيف علّق البنتاغون على وقف تدفق الأسلحة الأميركيّة إلى أوكرانيا؟

Lebanon 24
02-07-2025 | 10:12
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أصدر البنتاغون تعليقا على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن كبح إدارة الرئيس دونالد ترامب تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا.
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وقال البنتاغون في بيانه، إن "وزارة الدفاع تواصل تزويد الرئيس ترامب بخيارات قوية لمواصلة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثل في إنهاء حربها المأسوية".

وأضاف: "نواصل نهجنا ونكيف جهودنا لتحقيق هدف انهاء الحرب مع الحفاظ على استعداد القوات الأمريكية للدفاع عن أولويات الادارة، ونعمل بشكل متماسك وبسلاسة تحت قيادة وزير الدفاع بيت هغسيث".

وأكد البنتاغون أن ما يتم تداوله هو محاولة أخرى لتصوير انقسام غير موجود. (روسيا اليوم)
 
 
 
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