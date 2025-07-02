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وزير الخارجية الإسرائيلي يتحدث عن طريقة لإنهاء حرب غزة غدًا!

Lebanon 24
02-07-2025 | 11:16
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كشف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مساء اليوم، عن وجود "إشارات إيجابية إلى إمكانية إبرام صفقة تبادل بشأن الحرب في غزة". 
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وأكّد ساعر أنّ "الحرب يمكن أن تنتهي غدا إذا أطلقت حماس الرهائن وألقت السلاح".

وأشار إلى أنّه "حان الوقت لإعادة تفعيل العقوبات على إيران".

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