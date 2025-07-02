وزير الخارجية الإسرائيلي يتحدث عن طريقة لإنهاء حرب غزة غدًا!

كشف ، مساء اليوم، عن وجود "إشارات إيجابية إلى إمكانية إبرام صفقة تبادل بشأن الحرب في غزة".

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وأكّد ساعر أنّ "الحرب يمكن أن تنتهي غدا إذا أطلقت الرهائن وألقت السلاح".



وأشار إلى أنّه "حان الوقت لإعادة تفعيل على ".



