هذا ما كشفه البنتاغون عن الغارات التي نفذتها الولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية

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أعلنت الأميركية (البنتاغون)، أمس الأربعاء، ان الجوية التي نفذتها على المواقع النووية أدت إلى تراجع برنامج للوراء لما يصل إلى عامين.وقدم المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل هذا التقدير في إفادة صحافية، مضيفا أن التقدير الرسمي "ربما يكون أقرب إلى عامين".وتابع: "نتائج الضربات الأميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية ستظل دون تغيير بعدما تم عليها".وفي 22 وبعد أيام من الضربات على ، قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية.وعقب ذلك، قصفت إيران قاعدة العديد الأميركية في قطر، كما أعلنت تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال الرئيس الأميركي إن الضربات التي وجهتها بلاده للبرنامج النووي ، "كانت قوية ومدمرة".وأضاف أن "المواقع التي ضربناها في إيران دمرت بالكامل".وقال الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس نيوز"، أمس الأربعاء، إن القصف الأميركي لموقع فوردو النووي الإيراني "ألحق أضرارا جسيمة وفادحة" بالمنشأة.(العربية)