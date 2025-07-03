Advertisement

عربي-دولي

قرار جديد.. ألمانيا تسعى لإعادة "المجرمين السوريين"

Lebanon 24
03-07-2025 | 02:09
A-
A+
Doc-P-1386065-638871311200668828.jpg
Doc-P-1386065-638871311200668828.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، على أن سوريا لا تزال تُشكّل تحديا قائما فيما يتعلق بعمليات الإعادة إلى الوطن.
Advertisement
وكشف الوزير المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات لمجلة "فوكس" الألمانية، عن أن هناك اتصالات جارية مع سوريا بشأن اتفاق لإعادة "المجرمين السوريين" إلى وطنهم.

ولفت إلى أن النتائج لم تتضح بعد.

جاء هذا بعدما بدأت وزيرة الداخلية الألمانية السابقة، ناسي فيزر، قبيل مغادرتها منصبها اتصالات مع الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا لإتاحة سبل لتنفيذ عمليات ترحيل إلى هناك مجددا.
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: سنبقى نسعى لكشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين
lebanon 24
03/07/2025 10:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نسعى إلى حشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار ولبنان اتّخذ قرارًا واضحاً بالعودة الى الحضن العربي
lebanon 24
03/07/2025 10:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هارفرد تسعى لإلغاء قرار ترامب بخفض التمويل "لتهديده الأمن القومي والصحة العامة"
lebanon 24
03/07/2025 10:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المكسيك واشنطن: لعدم معاملة المهاجرين مثل "المجرمين"
lebanon 24
03/07/2025 10:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:54 | 2025-07-03
02:47 | 2025-07-03
02:47 | 2025-07-03
02:17 | 2025-07-03
01:59 | 2025-07-03
01:20 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24