قرار جديد.. ألمانيا تسعى لإعادة "المجرمين السوريين"

شدد الألماني، ألكسندر دوبرينت، على أن لا تزال تُشكّل تحديا قائما فيما يتعلق بعمليات الإعادة إلى الوطن.

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وكشف الوزير المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات لمجلة " " ، عن أن هناك اتصالات جارية مع سوريا بشأن اتفاق لإعادة "المجرمين السوريين" إلى وطنهم.



ولفت إلى أن النتائج لم تتضح بعد.



جاء هذا بعدما بدأت وزيرة الداخلية الألمانية السابقة، ناسي فيزر، قبيل مغادرتها منصبها اتصالات مع الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا لإتاحة سبل لتنفيذ عمليات ترحيل إلى هناك مجددا.