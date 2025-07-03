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عربي-دولي

تصادم 3 شاحنات.. حادث مروّع على الطريق الصحراوي في مصر (فيديو)

Lebanon 24
03-07-2025 | 05:08
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شهد طريق مصر الإسكندرية الصحراوي صباح اليوم الخميس، حادثًا مروعًا تسبب في توقف جزئي لحركة المرور في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، وذلك جراء تصادم ثلاث شاحنات نقل عند الكيلو 58.
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وتوجهت قوات الحماية المدنية ورجال المرور إلى موقع الحادث، حيث تعمل حاليًا على رفع الشاحنات المتحطمة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان بعد تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوجود إصابات.
 
 



وفي سياق متصل، شهد الطريق الدائري بمنطقة المعادي في القاهرة حادثًا آخر مؤلمًا، بعدما تسببت شاحنة نقل ثقيل في دهس 7 سيارات نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى حالة من الهلع والفوضى في المكان.

وتأتي هذه الحوادث بعد أيام قليلة فقط من الكارثة التي وقعت على الطريق الدائري بمحافظة المنوفية، حيث أودى حادث مروع بحياة 18 فتاة وسائق الحافلة التي كانت تقلهن، بعدما اصطدمت بهم شاحنة مسرعة كانت تسير في الاتجاه المعاكس. وقد خلّفت تلك الفاجعة صدمة واسعة في مصر، خاصة وأن الضحايا كن جميعًا من قرية واحدة، وكن في طريقهن للعمل في إحدى مزارع العنب.

وتتكرر في الآونة الأخيرة حوادث الطرق في مصر، وسط دعوات شعبية متزايدة لتشديد الرقابة على الطرق وتغليظ العقوبات بحق المخالفين للحد من هذه المآسي المتكررة. (روسيا اليوم)
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