نمو الوظائف الأميركية يتجاوز التوقعات

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تجاوز نمو الوظائف في التوقعات في يونيو، مدفوعاً بزيادة التوظيف في التعليم الحكومي مما ساعد في تعزيز سوق العمل في الاقتصاد المتباطئ.وارتفعت أعداد الوظائف بمقدار 147 ألف وظيفة الشهر الماضي، مدفوعةً بارتفاع في التوظيف في الولايات والحكومات المحلية، وفقاً لتقرير صادر عن يوم الخميس، قبل من الموعد المحدد بسبب عطلة عيد . وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%.