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إقتصاد

نمو الوظائف الأميركية يتجاوز التوقعات

Lebanon 24
03-07-2025 | 09:51
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تجاوز نمو الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات في يونيو، مدفوعاً بزيادة التوظيف في التعليم الحكومي مما ساعد في تعزيز سوق العمل في الاقتصاد المتباطئ.
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وارتفعت أعداد الوظائف بمقدار 147 ألف وظيفة الشهر الماضي، مدفوعةً بارتفاع في التوظيف في الولايات والحكومات المحلية، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس، قبل يوم واحد من الموعد المحدد بسبب عطلة عيد الاستقلال. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%.
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