بوتين يتصل هاتفياً بترامب!

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لوكالة "تاس" الرسمية للأنباء إن "المناقشة تجري حاليا".وكان قال إنه سيجري مكالمة هاتفية مع ، في وقت لاحق الخميس.ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بوتين قوله: "سأتحدث مع الرئيس الأميركي اليوم".وتأتي هذه المكالمة في الوقت الذي قررت فيه الأميركي وقف بعض شحنات الأسلحة المقررة لمساعدة كييف في حربها ضد .وتحرز روسيا تقدما على خط المواجهة منذ أكثر من عام معززة تفوقها أمام القوات المُرهَقة والأقل عددا.وواصل الجيش الروسي في حزيران تقدمه للشهر الثالث على التوالي محققا أكبر مكاسب له منذ نوفمبر، بحسب تحليل لوكالة فرانس برس لبيانات من معهد دراسات الحرب.في المقابل، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، الخميس، أن من المتوقع أن يناقش ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التعليق المفاجئ لبعض شحنات الأسلحة، وذلك في مكالمة هاتفية غدا الجمعة.ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن زيلينسكي سيناقش أيضا مبيعات الأسلحة المحتملة في .وأضاف المصدر أن توقيت المكالمة ربما يتغير. ولم يرد حتى الآن على طلب من للتعليق.