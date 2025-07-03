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عربي-دولي

بعد تقليل إمدادات الصواريخ إلى كييف.. هكذا علق الكرملين

Lebanon 24
03-07-2025 | 12:48
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه كلما قل عدد الصواريخ التي تحصل عليها كييف من الغرب، اقتربت العملية العسكرية الخاصة من نهايتها.
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وأضاف بيسكوف: "كلما قلّت الصواريخ الآتية من الخارج إلى أوكرانيا، اقتربت نهاية العملية العسكرية الخاصة".

وفيما يخص الأنباء المتداولة حول تعليق إرسال الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا، قال بيسكوف: "نراقب الوضع، يبدو أن الصناعة لا تملك ببساطة الوقت الكافي لإنتاج الصواريخ بالكميات المطلوبة، خاصة مع إرسال كميات كبيرة من الشحنات إلى كل من إسرائيل وأوكرانيا، وهي مستمرة. لذلك، هناك بعض المشاكل في هذا الصدد. نراقب الوضع عن كثب".

في حين أكد حول مواعيد الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، أن على روسيا أن تنتظر مقترحات بشأن توقيت جولة المفاوضات الجديدة.

وأضاف أن روسيا لا تناقش علنا محتوى مسودة مذكرات التفاهم بشأن التسوية في أوكرانيا، وتابع قائلا: "لا نناقش علنا مذكرة التفاهم ومضمونها، والتي لم نناقشها حتى مع الجانب الأوكراني. نعتقد أن النقاش عبر وسائل الإعلام لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالعملية".
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