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إقتصاد

بأغلبيّة 218 صوتاً... الكونغرس يقرّ مشروع قانون "الضرائب الكبير"

Lebanon 24
03-07-2025 | 15:00
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أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون التخفيضات الضريبية الكبيرة وخفض الإنفاق الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب.
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وقالت وكالة "رويترز"، إنّ مجلس النواب وافق على مشروع القانون بأغلبية 218 صوتاً، وأحاله إلى ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا. (سكاي نيوز)
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