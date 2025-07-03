بأغلبيّة 218 صوتاً... الكونغرس يقرّ مشروع قانون "الضرائب الكبير"

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أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون التخفيضات الضريبية الكبيرة وخفض الإنفاق الذي اقترحه .وقالت وكالة " "، إنّ مجلس النواب وافق على مشروع القانون بأغلبية 218 صوتاً، وأحاله إلى للتوقيع عليه ليصبح قانونا. (سكاي نيوز)