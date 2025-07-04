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عربي-دولي
نشر عناصر من المارينز في فلوريدا.. ما السبب؟
Lebanon 24
04-07-2025
|
00:14
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أعلن الجيش الأميركي أنّه بدأ الخميس بنشر 200 عنصر من سلاح
مشاة البحرية
(المارينز) في
فلوريدا
لتقديم دعم إداري ولوجستي للمداهمات التي تنفّذها شرطة الهجرة الفيدرالية لتوقيف المهاجرين غير النظاميين في الولاية.
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وهذا أول إسناد من نوعه ضمن سلسلة عمليات إسناد طلبتها
وزارة الأمن الداخلي
لمساعدة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في تنفيذ سياسة
الرئيس دونالد ترامب
المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وقال مسؤولون إنّ
وزير الدفاع
بيت هيغسيث وافق على تعبئة ما يقرب من 700 جندي ونشرهم في ولايتي
تكساس
ولويزيانا (جنوب).
وأعلنت
القيادة العسكرية
الشمالية الأميركية في بيان إنّ "حوالي 200 جندي من مشاة البحرية (...) هم بصدد الانتقال إلى فلوريدا" لدعم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وأضاف البيان أنّ "أفراد القوات المسلّحة المشاركون في هذه المهمّة سيؤدّون مهام تستثني بشكل صارم تلك المتعلّقة بإنفاذ القانون" أي أنّهم سيؤدّون "مهام إدارية ولوجستية" و"سيُمنعون تحديدا من الدخول في اتصال مباشر بالأفراد المحتجزين لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك".
كما سيبقى هؤلاء الجنود "داخل مقرّات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك". (سكاي نيوز عربية)
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