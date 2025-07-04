29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بذكرى الاستقلال.. ترامب يحوّل البيت الأبيض إلى "حلبة نزال"!
Lebanon 24
04-07-2025
|
02:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، أمس الخميس، انه يخطط لاستضافة نزال للفنون القتالية المختلطة في
البيت الأبيض
العام المقبل ضمن الاحتفال بالذكرى 250 لإعلان استقلال البلاد.
Advertisement
ويُعرف
ترامب
في عالم الفنون القتالية المختلطة باسم "الرئيس المقاتل"، ويعد ترامب رئيس المنظمة المسؤولة عن البطولة
دانا وايت
صديقا مقربا ويعتبر مشجعي هذه الرياضة جزءا من قاعدته السياسية.
وكشف ترامب عن تلك الخطط خلال خطاب تناول موضوعات كثيرة في ولاية أيوا، تمهيدا لاحتفالات يوم
الاستقلال
الذي يحل، الجمعة.
وقال ترامب: "سنرى نزالا للفنون القتالية المختلطة على أرض البيت الأبيض".
وأضاف: "سيكون هناك نحو 20 ألف إلى 25 ألف شخص في إطار المئتين والخمسين"، في إشارة إلى ذكرى استقلال
الولايات المتحدة
.
ويحضر ترامب نزالات تلك البطولة بانتظام، وآخر مرة شاهد فيها نزالا كانت في نيوجيرسي يونيو الماضي.( سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار الذي حققه الرئيس ترامب بين إسرائيل وإيران لا يزال صامدا
Lebanon 24
البيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار الذي حققه الرئيس ترامب بين إسرائيل وإيران لا يزال صامدا
04/07/2025 12:19:36
04/07/2025 12:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. حاجز سير في الكورة تحوّل إلى حلبة مصارعة
Lebanon 24
بالفيديو.. حاجز سير في الكورة تحوّل إلى حلبة مصارعة
04/07/2025 12:19:36
04/07/2025 12:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب البيضاوي تحول لحلبة مصارعة.. تبادل للكمات بين ماسك ووزير أميركي
Lebanon 24
المكتب البيضاوي تحول لحلبة مصارعة.. تبادل للكمات بين ماسك ووزير أميركي
04/07/2025 12:19:36
04/07/2025 12:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس": نتنياهو سيلتقي ترامب في البيت الأبيض في 7 تموز
Lebanon 24
"أكسيوس": نتنياهو سيلتقي ترامب في البيت الأبيض في 7 تموز
04/07/2025 12:19:36
04/07/2025 12:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
آخر تقرير.. هذا ما قد يقرره "حزب الله" بشأن سلاحه!
Lebanon 24
آخر تقرير.. هذا ما قد يقرره "حزب الله" بشأن سلاحه!
05:10 | 2025-07-04
04/07/2025 05:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار عنيف في محطة محروقات شرقي روما
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار عنيف في محطة محروقات شرقي روما
05:04 | 2025-07-04
04/07/2025 05:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت سرية عسكرية سابقة تتبع للواء 112.. قوات إسرائيلية تتوغل في جنوب سوريا
Lebanon 24
دخلت سرية عسكرية سابقة تتبع للواء 112.. قوات إسرائيلية تتوغل في جنوب سوريا
04:38 | 2025-07-04
04/07/2025 04:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة" ستشلّ دولاً بأكملها.. تقريرٌ مثير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
"قنبلة" ستشلّ دولاً بأكملها.. تقريرٌ مثير يكشف التفاصيل
04:04 | 2025-07-04
04/07/2025 04:04:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كييف تعرّضت لهجوم روسي مكثف بعشرات المسيّرات القتالية الروسية
Lebanon 24
كييف تعرّضت لهجوم روسي مكثف بعشرات المسيّرات القتالية الروسية
04:02 | 2025-07-04
04/07/2025 04:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
Lebanon 24
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
11:02 | 2025-07-03
03/07/2025 11:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
09:30 | 2025-07-03
03/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيا على الفور.. حادث مروع بالقرب من سوق الأحد يودي بحياة رجل وزوجته وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
توفيا على الفور.. حادث مروع بالقرب من سوق الأحد يودي بحياة رجل وزوجته وفيديو يوثق ما حصل
01:27 | 2025-07-04
04/07/2025 01:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
13:36 | 2025-07-03
03/07/2025 01:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
11:58 | 2025-07-03
03/07/2025 11:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:10 | 2025-07-04
آخر تقرير.. هذا ما قد يقرره "حزب الله" بشأن سلاحه!
05:04 | 2025-07-04
بالفيديو... إنفجار عنيف في محطة محروقات شرقي روما
04:38 | 2025-07-04
دخلت سرية عسكرية سابقة تتبع للواء 112.. قوات إسرائيلية تتوغل في جنوب سوريا
04:04 | 2025-07-04
"قنبلة" ستشلّ دولاً بأكملها.. تقريرٌ مثير يكشف التفاصيل
04:02 | 2025-07-04
كييف تعرّضت لهجوم روسي مكثف بعشرات المسيّرات القتالية الروسية
03:55 | 2025-07-04
بدء إخطار شركاء أميركا التجاريين برسوم جمركية أحادية
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
04/07/2025 12:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
04/07/2025 12:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
04/07/2025 12:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24