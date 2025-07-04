29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أوربان: معظم الأوروبيين سيرفضون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد
Lebanon 24
04-07-2025
|
03:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس الوزراء الهنغاري
فيكتور أوربان
أن مواطني معظم
دول الاتحاد الأوروبي
لن يدعموا انضمام
أوكرانيا
إلى الاتحاد في حال الاستفتاء على عضويتها.
Advertisement
وقال أوربان خلال مشاركته في البرنامج الصباحي لمحطة إذاعة Kossuth: "غالبية دول
الاتحاد الأوروبي
ستقول "لا" لانضمام أوكرانيا. إذا قبلنا أوكرانيا بيننا، فإننا نقبل الحرب. انضمام أوكرانيا سيدمر اقتصادنا".
وأشار إلى أنه في الاستفتاء الوطني في هنغاريا (بمشاركة أكثر من مليوني شخص)، عارض 95% من المستجيبين انضمام
كييف
إلى الاتحاد
الأوروبي
.
وأضاف: "الهنغاريون لا يدعمون عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أنه سيعتمد على نتائج الاستفتاء خلال المفاوضات المقبلة مع
بروكسل
.
وعبر أوربان عن ثقته بأن مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي لا يمكن حلها إلا بالإجماع، فإنه لا يمكن تجاهل اعتراضات
بودابست
. وتابع: "لن تكون هناك عضوية لأوكرانيا، هنغاريا أوقفت هذا، ولن يتمكنوا من الالتفاف حولنا". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أوربان: يجب إبقاء أوكرانيا خارج الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
أوربان: يجب إبقاء أوكرانيا خارج الاتحاد الأوروبي
04/07/2025 12:20:05
04/07/2025 12:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: المجريون صوتوا بنسبة 95% ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: المجريون صوتوا بنسبة 95% ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
04/07/2025 12:20:05
04/07/2025 12:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
المجر: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يهددنا
Lebanon 24
المجر: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يهددنا
04/07/2025 12:20:05
04/07/2025 12:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: سنواصل دعم أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لأن الدفاع عنها مهمة مركزية لنا
Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: سنواصل دعم أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لأن الدفاع عنها مهمة مركزية لنا
04/07/2025 12:20:05
04/07/2025 12:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
آخر تقرير.. هذا ما قد يقرره "حزب الله" بشأن سلاحه!
Lebanon 24
آخر تقرير.. هذا ما قد يقرره "حزب الله" بشأن سلاحه!
05:10 | 2025-07-04
04/07/2025 05:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار عنيف في محطة محروقات شرقي روما
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار عنيف في محطة محروقات شرقي روما
05:04 | 2025-07-04
04/07/2025 05:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت سرية عسكرية سابقة تتبع للواء 112.. قوات إسرائيلية تتوغل في جنوب سوريا
Lebanon 24
دخلت سرية عسكرية سابقة تتبع للواء 112.. قوات إسرائيلية تتوغل في جنوب سوريا
04:38 | 2025-07-04
04/07/2025 04:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة" ستشلّ دولاً بأكملها.. تقريرٌ مثير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
"قنبلة" ستشلّ دولاً بأكملها.. تقريرٌ مثير يكشف التفاصيل
04:04 | 2025-07-04
04/07/2025 04:04:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كييف تعرّضت لهجوم روسي مكثف بعشرات المسيّرات القتالية الروسية
Lebanon 24
كييف تعرّضت لهجوم روسي مكثف بعشرات المسيّرات القتالية الروسية
04:02 | 2025-07-04
04/07/2025 04:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
Lebanon 24
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
11:02 | 2025-07-03
03/07/2025 11:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
09:30 | 2025-07-03
03/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيا على الفور.. حادث مروع بالقرب من سوق الأحد يودي بحياة رجل وزوجته وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
توفيا على الفور.. حادث مروع بالقرب من سوق الأحد يودي بحياة رجل وزوجته وفيديو يوثق ما حصل
01:27 | 2025-07-04
04/07/2025 01:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
13:36 | 2025-07-03
03/07/2025 01:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
11:58 | 2025-07-03
03/07/2025 11:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:10 | 2025-07-04
آخر تقرير.. هذا ما قد يقرره "حزب الله" بشأن سلاحه!
05:04 | 2025-07-04
بالفيديو... إنفجار عنيف في محطة محروقات شرقي روما
04:38 | 2025-07-04
دخلت سرية عسكرية سابقة تتبع للواء 112.. قوات إسرائيلية تتوغل في جنوب سوريا
04:04 | 2025-07-04
"قنبلة" ستشلّ دولاً بأكملها.. تقريرٌ مثير يكشف التفاصيل
04:02 | 2025-07-04
كييف تعرّضت لهجوم روسي مكثف بعشرات المسيّرات القتالية الروسية
03:55 | 2025-07-04
بدء إخطار شركاء أميركا التجاريين برسوم جمركية أحادية
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
04/07/2025 12:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
04/07/2025 12:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
04/07/2025 12:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24