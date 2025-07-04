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أوربان: معظم الأوروبيين سيرفضون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد

Lebanon 24
04-07-2025 | 03:33
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أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن مواطني معظم دول الاتحاد الأوروبي لن يدعموا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد في حال الاستفتاء على عضويتها.
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وقال أوربان خلال مشاركته في البرنامج الصباحي لمحطة إذاعة Kossuth: "غالبية دول الاتحاد الأوروبي ستقول "لا" لانضمام أوكرانيا. إذا قبلنا أوكرانيا بيننا، فإننا نقبل الحرب. انضمام أوكرانيا سيدمر اقتصادنا".
 
وأشار إلى أنه في الاستفتاء الوطني في هنغاريا (بمشاركة أكثر من مليوني شخص)، عارض 95% من المستجيبين انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "الهنغاريون لا يدعمون عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أنه سيعتمد على نتائج الاستفتاء خلال المفاوضات المقبلة مع بروكسل.

وعبر أوربان عن ثقته بأن مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي لا يمكن حلها إلا بالإجماع، فإنه لا يمكن تجاهل اعتراضات بودابست. وتابع: "لن تكون هناك عضوية لأوكرانيا، هنغاريا أوقفت هذا، ولن يتمكنوا من الالتفاف حولنا". (روسيا اليوم) 
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