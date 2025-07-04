أوربان: معظم الأوروبيين سيرفضون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد

أكد رئيس الوزراء الهنغاري أن مواطني معظم لن يدعموا انضمام إلى الاتحاد في حال الاستفتاء على عضويتها.

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وقال أوربان خلال مشاركته في البرنامج الصباحي لمحطة إذاعة Kossuth: "غالبية دول ستقول "لا" لانضمام أوكرانيا. إذا قبلنا أوكرانيا بيننا، فإننا نقبل الحرب. انضمام أوكرانيا سيدمر اقتصادنا".

وأشار إلى أنه في الاستفتاء الوطني في هنغاريا (بمشاركة أكثر من مليوني شخص)، عارض 95% من المستجيبين انضمام إلى الاتحاد .



وأضاف: "الهنغاريون لا يدعمون عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أنه سيعتمد على نتائج الاستفتاء خلال المفاوضات المقبلة مع .



وعبر أوربان عن ثقته بأن مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي لا يمكن حلها إلا بالإجماع، فإنه لا يمكن تجاهل اعتراضات . وتابع: "لن تكون هناك عضوية لأوكرانيا، هنغاريا أوقفت هذا، ولن يتمكنوا من الالتفاف حولنا". (روسيا اليوم)