Advertisement

عربي-دولي

توم براك يشبه الرئيس السوري برئيس أميركي سابق ويثير الجدل!

Lebanon 24
11-07-2025 | 02:19
A-
A+
Doc-P-1389760-638878224668575811.jpg
Doc-P-1389760-638878224668575811.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثارت تصريحات المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، تفاعلاً واسعاً بعد مقارنته بين تجربة الرئيس السوري أحمد الشرع وتجربة الرئيس الأميركي الأسبق جورج واشنطن، مشيراً إلى تشابه في مسار "خوض المعارك ثم تولي رئاسة البلاد".
Advertisement

وخلال مقابلة على قناة "LBC" اللبنانية، قال باراك إن الولايات المتحدة لم تقرر بناء "سوريا جديدة"، نافياً أي دور لبلاده في تغيير الأنظمة. وأوضح: "كان لدينا خمس تغييرات للأنظمة في السنوات العشرين الماضية، ولم يؤتِ أي منها ثماره... نحن لا نعمل في بناء الأمم".

وفي معرض حديثه عن الدور الروسي، أشار إلى أن "من نقل الأسد حينها كان بوتين، ومن أخذ المبادرة منذ تلك اللحظة هو الشرع". وتابع قائلاً: "لديكم تاريخ لا يحبه كثيرون، لكنه يشبه تاريخ ولادة الولايات المتحدة. واشنطن بدأ بحربين، وبعد 12 عاماً أصبح رئيساً... والشرع سار في مسار مشابه".

تصريحات باراك قوبلت بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض "إشارة ضمنية لشرعية النظام الجديد"، بينما رفض آخرون المقارنة معتبرين أن "سوريا ليست أميركا". واكتفى البعض بإعادة نشر تصريح المقارنة بين الشرع وواشنطن دون تعليق.

يُذكر أن الشرع كان قد التقى باراك في قصر الشعب بدمشق، لبحث آفاق التعاون وسبل تعزيز الحوار السياسي بين البلدين.
مواضيع ذات صلة
وصول المبعوث الاميركي توم برّاك الى السراي الحكومي للقاء الرئيس نواف سلام
lebanon 24
11/07/2025 11:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع يلتقي المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك في قصر الشعب بدمشق (تلفزيون سوريا)
lebanon 24
11/07/2025 11:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية يوسف رجّي يلتقي الموفد الأميركي توم برّاك
lebanon 24
11/07/2025 11:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مباشر.. تصريح الموفد الأميركي توم براك من بعبدا
lebanon 24
11/07/2025 11:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:43 | 2025-07-11
04:24 | 2025-07-11
04:15 | 2025-07-11
03:59 | 2025-07-11
03:54 | 2025-07-11
03:27 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24