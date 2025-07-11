توم براك يشبه الرئيس السوري برئيس أميركي سابق ويثير الجدل!

أثارت تصريحات المبعوث الأميركي إلى سوريا
، توم باراك
، تفاعلاً واسعاً بعد مقارنته بين تجربة الرئيس السوري أحمد الشرع
وتجربة الرئيس الأميركي الأسبق جورج واشنطن
، مشيراً إلى تشابه في مسار "خوض المعارك ثم تولي رئاسة البلاد".
وخلال مقابلة على قناة "LBC" اللبنانية
، قال باراك إن الولايات المتحدة
لم تقرر بناء "سوريا جديدة"، نافياً أي دور لبلاده في تغيير الأنظمة. وأوضح: "كان لدينا خمس تغييرات للأنظمة في السنوات العشرين الماضية، ولم يؤتِ أي منها ثماره... نحن لا نعمل في بناء الأمم".
وفي معرض حديثه عن الدور الروسي، أشار إلى أن "من نقل الأسد
حينها كان بوتين
، ومن أخذ المبادرة منذ تلك اللحظة هو الشرع
". وتابع قائلاً: "لديكم تاريخ لا يحبه كثيرون، لكنه يشبه تاريخ ولادة الولايات المتحدة. واشنطن
بدأ بحربين، وبعد 12 عاماً أصبح رئيساً... والشرع سار في مسار مشابه".
تصريحات باراك قوبلت بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث اعتبرها البعض "إشارة ضمنية لشرعية النظام الجديد
"، بينما رفض آخرون المقارنة معتبرين أن "سوريا ليست أميركا". واكتفى البعض بإعادة نشر تصريح المقارنة بين الشرع وواشنطن دون تعليق.
يُذكر أن الشرع كان قد التقى باراك في قصر الشعب بدمشق، لبحث آفاق
التعاون وسبل تعزيز الحوار السياسي بين البلدين.