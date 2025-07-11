توم براك يشبه الرئيس السوري برئيس أميركي سابق ويثير الجدل!

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أثارت تصريحات المبعوث الأميركي إلى ، توم ، تفاعلاً واسعاً بعد مقارنته بين تجربة الرئيس السوري وتجربة الرئيس الأميركي الأسبق ، مشيراً إلى تشابه في مسار "خوض المعارك ثم تولي رئاسة البلاد".وخلال مقابلة على قناة "LBC" ، قال باراك إن لم تقرر بناء "سوريا جديدة"، نافياً أي دور لبلاده في تغيير الأنظمة. وأوضح: "كان لدينا خمس تغييرات للأنظمة في السنوات العشرين الماضية، ولم يؤتِ أي منها ثماره... نحن لا نعمل في بناء الأمم".وفي معرض حديثه عن الدور الروسي، أشار إلى أن "من نقل حينها كان ، ومن أخذ المبادرة منذ تلك اللحظة هو ". وتابع قائلاً: "لديكم تاريخ لا يحبه كثيرون، لكنه يشبه تاريخ ولادة الولايات المتحدة. بدأ بحربين، وبعد 12 عاماً أصبح رئيساً... والشرع سار في مسار مشابه".تصريحات باراك قوبلت بتفاعل كبير على ، حيث اعتبرها البعض "إشارة ضمنية لشرعية "، بينما رفض آخرون المقارنة معتبرين أن "سوريا ليست أميركا". واكتفى البعض بإعادة نشر تصريح المقارنة بين الشرع وواشنطن دون تعليق.يُذكر أن الشرع كان قد التقى باراك في قصر الشعب بدمشق، لبحث التعاون وسبل تعزيز الحوار السياسي بين البلدين.