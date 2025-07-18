الإفراج عن 10 رهائن من غزة قريبا.. هذا ما كشفه ترامب

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كشف الرئيس الأميركي ، أمس الجمعة، أن 10 رهائن إضافيين سيُفرج عنهم قريبا من ، من دون تقديم تفاصيل إضافية.وأشاد بجهود مبعوثه الخاص ، الذي لعب دورا محوريا في عملية التفاوض.جاءت تصريحات ترامب خلال مأدبة عشاء في مع أعضاء من مجلس النواب، في وقت تتواصل فيه محادثات وقف إطلاق النار في العاصمة ، والتي انطلقت في السادس من يوليو الجاري، بمشاركة ممثلين عن وإسرائيل وحركة .وتتناول المفاوضات مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتضمن الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن، وتسليم رفات قتلى إسرائيليين، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى من السجون .وقال ترامب: "استعدنا معظم الرهائن. وسنستعيد عشرة آخرين قريبا جدا. ونأمل أن ننهي هذه المسألة بسرعة".وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن التقدم في المفاوضات لا يزال محدودا، في ظل إصرار حماس على ربط أي اتفاق مؤقت بخطوات تضمن انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من قطاع غزة، وهو ما ترفضه في المرحلة الحالية.(سكاي نيوز)